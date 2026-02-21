Vuelos a Buenos Aires en la mira: anunciaron un cronograma de paros que podría afectar a San Juan

El cierre de febrero y el inicio de marzo presentarán serias complicaciones para los viajeros debido a un nuevo plan de lucha anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Ante la falta de acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea y tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el gremio de controladores iniciará un cronograma de paros que afectará los despegues en todos los aeropuertos del país, que podría afectar a los vuelos de San Juan-Buenos Aires.

La medida de fuerza se ejecutará de forma escalonada comenzando el jueves 26 de febrero con una interrupción total de despegues para toda la aviación entre las 15 y las 18 horas. El esquema continuará el viernes 27 de 19 a 22 también para todo tipo de vuelos, mientras que el sábado 28 la restricción se limitará a la aviación general y no regular de 13 a 16. El domingo 1 de marzo la protesta afectará específicamente a la aviación comercial regular de cabotaje entre las 9 y las 12, finalizando el lunes 2 con un paro general de toda la actividad de 5 a 8 de la mañana.

Durante estas franjas horarias no se autorizarán partidas ni se tramitarán planes de vuelo, aunque se mantendrá la asistencia a aeronaves en emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios o de Estado. Es importante destacar que la medida solo restringe el inicio de nuevos vuelos y no afecta a las operaciones que ya se encuentren en curso o en fase de aterrizaje. El conflicto, que acarrea meses de tensión por reclamos salariales e incumplimientos del convenio colectivo, vuelve a interrumpir el servicio tras el agotamiento de las instancias previas de negociación.

