sábado 21 de febrero 2026

Conflicto

Vuelos a Buenos Aires en la mira: anunciaron un cronograma de paros que podría afectar a San Juan

Tras el fracaso en las paritarias, ATEPSA lanza una medida de fuerza nacional que impactará en el cierre de las vacaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
aerolíneas argentinas.png

El cierre de febrero y el inicio de marzo presentarán serias complicaciones para los viajeros debido a un nuevo plan de lucha anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). Ante la falta de acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea y tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el gremio de controladores iniciará un cronograma de paros que afectará los despegues en todos los aeropuertos del país, que podría afectar a los vuelos de San Juan-Buenos Aires.

La medida de fuerza se ejecutará de forma escalonada comenzando el jueves 26 de febrero con una interrupción total de despegues para toda la aviación entre las 15 y las 18 horas. El esquema continuará el viernes 27 de 19 a 22 también para todo tipo de vuelos, mientras que el sábado 28 la restricción se limitará a la aviación general y no regular de 13 a 16. El domingo 1 de marzo la protesta afectará específicamente a la aviación comercial regular de cabotaje entre las 9 y las 12, finalizando el lunes 2 con un paro general de toda la actividad de 5 a 8 de la mañana.

Durante estas franjas horarias no se autorizarán partidas ni se tramitarán planes de vuelo, aunque se mantendrá la asistencia a aeronaves en emergencia, vuelos sanitarios, humanitarios o de Estado. Es importante destacar que la medida solo restringe el inicio de nuevos vuelos y no afecta a las operaciones que ya se encuentren en curso o en fase de aterrizaje. El conflicto, que acarrea meses de tensión por reclamos salariales e incumplimientos del convenio colectivo, vuelve a interrumpir el servicio tras el agotamiento de las instancias previas de negociación.

