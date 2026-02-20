viernes 20 de febrero 2026

Sueldos

El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

La propuesta incluye un 10% de aumento al valor índice en dos tramos, mejoras en códigos del nomenclador y pagos extraordinarios con el sueldo de febrero. UDA, UDAP y AMET la consultarán con las bases.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.

En el marco de la negociación paritaria docente, el Gobierno de San Juan presentó este viernes 20 de febrero una nueva propuesta salarial que incluye aumentos escalonados del 10% al valor índice durante el primer semestre del año, mejoras en ítems del nomenclador y pagos extraordinarios a liquidarse con los haberes de febrero.

La oferta fue expuesta durante la reunión realizada en el Ministerio de Educación provincial y contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.

La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.

Tras la exposición oficial, los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, informaron que pondrán la oferta a consideración de sus organismos estatutarios y bases, sin emitir aún una respuesta definitiva.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 27 de febrero a las 14 horas, instancia en la que se conocerá la posición formal del sector docente frente al nuevo planteo salarial del Ejecutivo provincial.

