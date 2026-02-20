El Gobierno de San Juan mejoró la oferta salarial y los gremios docentes responderán la próxima semana

La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.

En el marco de la negociación paritaria docente, el Gobierno de San Juan presentó este viernes 20 de febrero una nueva propuesta salarial que incluye aumentos escalonados del 10% al valor índice durante el primer semestre del año, mejoras en ítems del nomenclador y pagos extraordinarios a liquidarse con los haberes de febrero.

La oferta fue expuesta durante la reunión realizada en el Ministerio de Educación provincial y contempla un incremento del 5% en el valor índice para marzo, calculado sobre diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, se incorporó una cláusula de revisión en junio para evaluar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación con el nomenclador docente, el Ejecutivo propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 a partir de marzo. Este último ítem es considerado de alto impacto en el salario de bolsillo del sector.

La propuesta también ratifica el pago de $128.801,76 en concepto de equipamiento docente y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo, ambos a abonarse con el sueldo de febrero.

Tras la exposición oficial, los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, informaron que pondrán la oferta a consideración de sus organismos estatutarios y bases, sin emitir aún una respuesta definitiva.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 27 de febrero a las 14 horas, instancia en la que se conocerá la posición formal del sector docente frente al nuevo planteo salarial del Ejecutivo provincial.