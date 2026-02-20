viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La Libertad Avanza pide expulsar a una diputada peronista por "actos de sabotaje ilegales"

Se trata de la santafesina Florencia Carignano, que desconectó unos equipamientos durante la última sesión. Desde el 2023, las únicas suspensiones fueron a legisladores oficialistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Florencia Carignano

Florencia Carignano

Este viernes, y luego de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, La Libertad Avanza solicitó la suspensión preventiva y avanzar hacia una expulsión de Florencia Carignano, de Unión por la Patria por "actos de sabotaje ilegales". A

Lee además
La diputada Florencia Carignano, en la sesión en Diputados.
Sesión en Diputados

El hostil cruce entre Florencia Carignano y dos diputadas libertarias: "Callate vos, loca"
escandalo en el congreso: por que una diputada peronista les desconecto los cables a los taquigrafos
Reforma laboral

Escándalo en el Congreso: por qué una diputada peronista les desconectó los cables a los taquígrafos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvezjulian_/status/2024984024641417438&partner=&hide_thread=false

demás facultan a la Presidencia de la Cámara baja a efectuar una denuncia penal por "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".

La propuesta lleva la firma de 14 diputados de La Libertad Avanza -encabezados por el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni- y uno del PRO (Sánchez Wrba). La solicitud oficialista apunta al momento en que Carignano desconectó el equipamiento de los taquígrafos del recinto, mientras un grupo de diputados opositores se quejaba porque la modalidad de labor parlamentaria se definió en un voto a mano alzada. Ese momento fue registrado por su par Lilia Lemoine, quien divulgó el video.

"La diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación", señala el comunicado libertario, que apunta que la acción de la legisladora representó "un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo".

Luego interpretaron que "el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga". "Llamamos a todos los bloques a acompaña esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación", concluye el mensaje.

Temas
Seguí leyendo

Aballay dijo que no adelantará elecciones en Pocito: no hay arrastre y no hay plata

La avícola más grande del país, al borde del cierre: 450 empleos en riesgo

Cerró Galeno ART y quedaron en la calle 600 trabajadores

Convocaron a un paro nacional para el 2 de marzo y peligra el inicio de clases

Santiago Caputo, sobreseído por la denuncia de amenazas de Facundo Manes

La CGT recibió respaldo internacional por el paro contra la reforma laboral

La Corte Suprema de EEUU frenó los aranceles de Trump: Cómo impacta en Argentina

El Gobierno buscará aprobar en marzo la nueva ley de financiamiento universitario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La paritaria docente se abrió este mes para asegurar un normal inicio de clases que se complica por el llamado a paro de los gremios docentes UDA y UDAP.
Sueldos

Día clave para la paritaria docente de San Juan, con rechazo triple

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil