La Libertad Avanza pide expulsar a una diputada peronista por "actos de sabotaje ilegales"

Este viernes, y luego de la aprobación de la reforma laboral en Diputados, La Libertad Avanza solicitó la suspensión preventiva y avanzar hacia una expulsión de Florencia Carignano, de Unión por la Patria por "actos de sabotaje ilegales". A

Reforma laboral Escándalo en el Congreso: por qué una diputada peronista les desconectó los cables a los taquígrafos

demás facultan a la Presidencia de la Cámara baja a efectuar una denuncia penal por "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional".

La propuesta lleva la firma de 14 diputados de La Libertad Avanza -encabezados por el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni- y uno del PRO (Sánchez Wrba). La solicitud oficialista apunta al momento en que Carignano desconectó el equipamiento de los taquígrafos del recinto, mientras un grupo de diputados opositores se quejaba porque la modalidad de labor parlamentaria se definió en un voto a mano alzada. Ese momento fue registrado por su par Lilia Lemoine, quien divulgó el video.

"La diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación", señala el comunicado libertario, que apunta que la acción de la legisladora representó "un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo".

Luego interpretaron que "el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga". "Llamamos a todos los bloques a acompaña esta iniciativa. La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación", concluye el mensaje.