Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía

Los municipios están entre las instituciones del país con más complicaciones ante la crisis actual en materia económica y, en ese marco, intendentes de todo el país y principalmente de la provincia de Buenos Aires y del peronismo marcharon a las puertas del Ministerio de Economía para reclamarle recursos a Luis Caputo.

Encuentro clave Primera reunión del "foro de intendentes peronistas": el PJ será sede y la falta de fondos será el eje del debate

Nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), los intendentes pidieron por la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de los recursos ante la merma de la coparticipación.

Si bien hubo representación de diversos colores políticos, el peronismo fue el que más mandatarios locales sumó con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien también preside la FAM. Además de plasmar en papel el pedido de obras, el pedido fue respaldado con la presencia del ministro bonaerense de Infraestructura y Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Caputo participaba en la disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), por lo que no lograron entregarle en mano el petitorio. Igualmente, el reclamo llegó y se hizo visible.

“La suma retenida en concepto de impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos”, corresponde a partidas de fondos que tenían como destino original financiar obras en las provincias mediante la coparticipación. En el reclamo de los intendentes, el destino sigue siendo el mismo: infraestructura y obras.

“Vinimos a exigirle al ministro de Economía que retrotraiga el precio de la nafta al 1° de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales”, enfatizó Katopodis, quien sumó que “la nafta aumentó 542,7% desde que asumió este gobierno, lo que impacta en el transporte, la logística, la producción, los alimentos y vuelve a golpear el bolsillo de la gente.”

“En lo que va de 2026, el precio de los combustibles ya subió un 24%, más del doble de la inflación y 4 veces más que el salario. 45 países ya tomaron medidas para amortiguar el impacto de esta guerra, pero Milei no tomó ninguna”, agregó y luego añadió que “el Estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con $6,1 billones del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS, que debían invertirse en el arreglo de rutas y caminos”.

Por último, afirmó: “Te cobran y se quedan con la plata. Milei trabaja para los ricos; todos los días hace un negocio nuevo con los sectores de poder de la Argentina. Es hora de que el Presidente se ocupe de los argentinos y argentinas”.

La FAM sostiene que “existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios” y, por eso, hacen foco en la reducción de transferencias nacionales y el recorte en los giros de fondos.

El principal argumento de los intendentes para explicar su movilización a la cartera de Economía es que mayormente las demandas recaen en las provincias, pero que, puntos como estos dependen de la respuesta directa de la Nación. En este caso suman ejemplos como la demora en la entrega de los alimentos y los medicamentos, así como la falta de realización de las obras públicas.

“Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores, para evitar confusiones y costos políticos injustos”, dijeron los intendentes.