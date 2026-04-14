martes 14 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Proyecto de ley

Vuelve Ficha Limpia al Congreso tras el revés del año pasado

El nuevo proyecto de Ficha Limpia fue presentado por la presidenta del bloque Provincias Unidas.

Por Agencia NA
image

Luego de la estrepitosa caída del proyecto de Ficha Limpia en mayo del año pasado en el Senado, en medio de hipótesis sobre conspiraciones secretas entre el oficialismo y el peronismo, la presidente del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, presentó un nuevo proyecto para impedir que personas condenadas con doble conforme por delitos graves puedan acceder a cargos electivos nacionales.

Lee además
el gobierno enviara al congreso una nueva ley de salud mental
Ministerio de Salud

El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental
confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: ¿de cuanto es?
ANSES

Confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: ¿De cuánto es?

La iniciativa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece la inhabilitación cuando exista condena confirmada por tribunal de alzada, aún sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.

El proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y amplía el alcance de los delitos o los causales de inelegibilidad que inhabilitan a ser candidato.

Según se especifica en el texto presentado, no podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.

También incorpora como causal de inelegibilidad y supuesto de inhabilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

La Justicia Electoral verificará todos estos requisitos al momento de oficializar candidaturas, y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

“Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, sostuvo Scaglia.

“En Santa Fe lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución Provincial como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”, agregó.

Para la presidenta del interbloque Unidos, “en este tema no hay grises”.

“Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, resaltó.

La iniciativa retoma una demanda social de ética e integridad pública que viene siendo impulsada desde hace varios años por el movimiento de Ficha Limpia, liderado por Ignacio Marra, que llegó a sumar más de 490.000 firmas de ciudadanos.

El proyecto se basa en los artículos 16 de la Constitución Nacional que establece el principio de idoneidad, el artículo 37 que garantiza los derechos políticos, y el artículo 36 que establece la inhabilitación para quienes cometan delitos graves contra el Estado.

En los fundamentos del proyecto, Scaglia sostiene que “en una democracia representativa, quienes aspiran a ejercer cargos públicos electivos no sólo deben reunir las condiciones legales para ser elegidos, sino también demostrar un compromiso inequívoco con la legalidad, la integridad pública y el respeto por los derechos fundamentales”.

“En este marco, resulta necesario destacar que el derecho a ser elegido no reviste carácter absoluto, sino que admite reglamentaciones razonables cuando se encuentra en juego la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, señala.

En países como Brasil, Italia y España existen normas de Ficha Limpia como la que propone Scaglia.

“Estas experiencias evidencian que la protección de la calidad institucional constituye un objetivo legítimo que habilita restricciones razonables al acceso a cargos públicos”, indica la diputada opositora.

Por otra parte, señala que “la exigencia de condena confirmada por tribunal de alzada garantiza el debido proceso y evita la utilización política del sistema penal”.

Sobre la inhabilitación de deudores alimentarios morosos, es decir, de “quien incumple de manera deliberada con el deber básico de proveer alimentos a sus propios hijos o personas a su cargo”, Scaglia explica que “no se trata únicamente de una cuestión de índole privada, sino de una conducta que refleja un déficit de responsabilidad incompatible con el ejercicio de funciones públicas”.

“Resulta razonable exigir que quienes aspiran a representar a la ciudadanía cumplan, en primer término, con las obligaciones más básicas e ineludibles que impone la ley. En efecto, quien no cumple con el deber esencial de garantizar la subsistencia de sus hijos difícilmente pueda ser considerado idóneo para asumir responsabilidades públicas que impliquen la toma de decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad”, insiste.

El proyecto de Scaglia lleva también las firmas de sus pares de Provincias Unidas María Inés Zigarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.

En mayo del año pasado, contra todo pronóstico, la iniciativa de Ficha Limpia consensuada entre el oficialismo y el PRO, que contaba con media sanción de Diputados, naufragó en el Senado al obtener 35 votos negativos y 36 afirmativos (se requerían 37 para la aprobación).

Temas
Seguí leyendo

Milei comentó el dato de inflación: "Es malo"

Agua Negra: el Gobernador de Coquimbo dice que no hay prevista una reunión binacional

Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner, presa por corrupción

Rodríguez, la intendenta más acompañada: la apertura de sesiones con gran presencia del arco político y un fuerte mensaje por la falta de recursos económicos

El saludo entre Daniela Rodríguez y Gramajo en Chimbas

Incertidumbre por el futuro de PAMI en San Juan: gestiones políticas para evitar el éxodo de médicos, y el paro latente

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Peluc agitó el tablero libertario: quiere a Lucila Avelín como candidata a gobernadora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora
Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Por Florencia García

Las Más Leídas

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum
Deceso

Confirmaron la identidad de la mujer fallecida en el Dique de Ullum

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima
Cambio

El Híper Libertad se despide: empiezan a vaciar el salón para darle lugar a La Anónima

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana
Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora
Tiempo de definiciones

La respuesta de la mujer que los libertarios quieren como gobernadora

Te Puede Interesar

Puerta de Tribunales. Imagen ilustrativa
UFI ANIVI

Condenaron a nueve años de cárcel a un sanjuanino por violar a su hermano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lucas Ordoñez, el capitán que no se baja: orgullo, familia y ¿un desafío más con la Selección? video
Entretiempo

Lucas Ordoñez, el capitán que no se baja: orgullo, familia y ¿un desafío más con la Selección?

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher
Judiciales

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela, vuelven a San Juan con su nuevo show.
Mano a mano con Tiempo de San Juan

Pimpinela y el fuerte cariño de su público: "Sentimos que mantenemos la misma esencia porque, si no, la gente no hubiera respondido así"

Tras la guerra en Medio Oriente, afirmaron que el precio de la nafta subió más del 20% en el país: qué pasó en San Juan
Impacto económico

Tras la guerra en Medio Oriente, afirmaron que el precio de la nafta subió más del 20% en el país: qué pasó en San Juan