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ANSES

Confirmaron el aumento definitivo de mayo para jubilados: ¿De cuánto es?

Con el IPC confirmado, se actualizan las jubilaciones y pensiones en mayo. El nuevo monto impacta en millones de beneficiarios de Anses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los jubilados cobrarán con aumento en mayo tras la actualización por inflación que aplica la Anses. El incremento responde al esquema de movilidad mensual vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás para actualizar haberes previsionales.

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Con la inflación de marzo confirmada en 3,4%, los nuevos montos quedan definidos para mayo en todas las prestaciones del sistema. También impacta en los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares, entre otros grupos.

Cómo quedan las jubilaciones en mayo

Con el aumento aplicado sobre los valores de abril, los haberes se actualizan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,23

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $275.276,32

¿Cuánto cobro con el aumento de mayo en Anses?

Bono para jubilados en mayo

Además del aumento por movilidad, el Gobierno analiza si continuará el refuerzo mensual para jubilados de menores ingresos.

En caso de repetirse el esquema de meses anteriores:

-Bono estimado: $70.000

-Jubilación mínima total: $463.250,17

El bono todavía no fue oficializado y podría confirmarse en los próximos días a través de un decreto o resolución.

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