Quiénes son las jubiladas que, según Adorni, le prestaron 200.000 dólares para comprar un departamento

La reciente adquisición de un inmueble por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha puesto bajo la lupa a dos mujeres que figuran en la escritura como las vendedoras y, a la vez, como las acreedoras de un préstamo hipotecario no bancario por 200.000 dólares . A pesar de que sus nombres aparecen en los documentos oficiales, ambas han evitado confirmar cualquier vínculo con el funcionario nacional.Beatriz Viegas: Una jubilada vinculada al sector de la construcción Beatriz Viegas , de 72 años , es viuda y reside en el barrio porteño de Flores. Según los registros públicos, su perfil económico está ligado a la actividad empresarial:

Pese a este historial comercial, al ser consultada por el periodista de La Nación a través del portero eléctrico de su casa, Viegas negó conocer a Adorni y rechazó haberle cedido dinero en forma de hipoteca antes de cortar la comunicación.Claudia Sbabo: Empleada editorial y afiliada al PAMILa otra mitad del crédito hipotecario, equivalente a 100.000 dólares, aparece asignada a Claudia Sbabo , de 64 años . A diferencia de Viegas, Sbabo no posee un perfil empresarial prominente:

En los registros públicos figura como empleada en relación de dependencia de una editorial y está afiliada al PAMI .

y está afiliada al . Su esposo aparece vinculado a la venta de un taller mecánico en Villa Lugano hace 15 años.

Cuando se intentó contactar a Sbabo telefónicamente, una mujer que atendió su celular afirmó no ser ella y declaró no conocer a Manuel Adorni ni tener conocimiento sobre la cesión de dinero para una hipoteca.Los detalles de la operación inmobiliariaEl departamento en cuestión es una unidad de lujo ubicada en la calle Miró al 500, en Caballito, con una superficie total de casi 200 metros cuadrados, patio y cochera. Según la escritura del 18 de noviembre:

Compra previa: Viegas y Sbabo habían adquirido la propiedad apenas seis meses antes al exjugador de fútbol Hugo Alberto Morales por 200.000 dólares.

Viegas y Sbabo habían adquirido la propiedad apenas seis meses antes al exjugador de fútbol por 200.000 dólares. Venta a Adorni: El funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, compraron el inmueble por 230.000 dólares (un 15% más caro que la compra original de las mujeres).

El funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, compraron el inmueble por (un 15% más caro que la compra original de las mujeres). Financiamiento: Los compradores solo habrían desembolsado 30.000 dólares en efectivo. El resto del monto se cubrio con la hipoteca privada otorgada por las propias vendedoras (100.000 dólares cada una).

Mientras la Justicia investiga un posible enriquecimiento ilícito para determinar el origen de los fondos con los que el jefe de Gabinete incrementó su patrimonio, Adorni sostiene que sus bienes fueron construidos durante sus 25 años en el sector privado y que dará las explicaciones correspondientes ante los tribunales.