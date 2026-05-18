lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

La Justicia confirmó que Adorni gastó 245.000 dólares para remodelar su casa en el country

Dentro d ela investigación por supuesto enriquecimienot ilícito contre el Jefe de Gabienet manuel Adorni, funcionarios judicialers comprobaron la veracidad de los documentos presentados por el contratista Matías Tabar paea probar los pagos por la remodelación de la casa del country del funcionario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni y Matías Tabar

Manuel Adorni y Matías Tabar

La Justicia confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245.000 dólares que declaró que recibió por la refacción de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Lee además
en el gobierno niegan que eeuu haya transmitido preocupacion por las causas que involucran a manuel adorni
Todo en orden

En el Gobierno niegan que EEUU haya transmitido preocupación por las causas que involucran a Manuel Adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.
Investigación

Uno por uno, todos los viajes que hizo Manuel Adorni y Bettina Angeletti

El viernes último, Tabar se presentó de manera espontánea en la fiscalía de Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del ministro coordinador, y dejó todos los comprobantes -remitos y recibos- de las compras a proveedores y mano de obra por los trabajos que se fueron realizando en la vivienda. Según afirmó, el jefe de Gabinete le pagó en persona, en efectivo y sin recibo.

El contratista Matías Tabar entregó la semana pasada documentación para respaldar lo que declaró en la causa.

Qué remodelaciones se hicieron y cómo pagó Adorni

De acuerdo a lo que declaró en la causa, las obras se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

En su testimonio, Tabar precisó que Adorni abonó en efectivo y sin recibo. El primer pago fue una entrega de 55.000 dólares durante 2024 y el saldo restante de 190.000 dólares se canceló en 2025.

El contratista Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la adquisición y puesta en valor de sus propiedades. La Justicia busca establecer si los gastos detectados guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

El hermano de Adorni, también investigado por enriquecimiento ilícito: ¿Qué explicó su abogado?

Sturzenegger respaldó a Adorni y celebró la inflación del 2,6%: "Estuvimos 25 años boludeando"

El contratista de Adorni presentó nuevas facturas y chats relacionados a la obra de Indio Cuá

El contratista de Adorni reveló que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá: "Ya que estamos...

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Con quórum imposible, se postergó la sesión para pedir la interpelación de Adorni

Experto en blockchain afirmó que Adorni recibió 37.500 dólares a través de billeteras virtuales

Adorni se pone al frente de la agenda nacional con un viaje a Mendoza a inaugurar El Quemado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el hermano de adorni, tambien investigado por enriquecimiento ilicito: ¿que explico su abogado?
Polémica

El hermano de Adorni, también investigado por enriquecimiento ilícito: ¿Qué explicó su abogado?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional
Legislación

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros
Personajes sanjuaninos

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.
Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo
Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo