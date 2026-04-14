Lucas Ordoñez, el capitán que no se baja: orgullo, familia y ¿un desafío más con la Selección?

La Selección Argentina de hockey sobre patines volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeona de la Copa de las Naciones en Montreux, Suiza, tras vencer a Italia en la final y lograr el bicampeonato del tradicional certamen . Pero más allá de la vuelta olímpica, uno de los focos estuvo puesto en su capitán, Lucas Ordoñez, quien habló en profundidad sobre el título, su presente en Europa y su futuro con la celeste y blanca.

En un mano a mano con Entretiempo, el sanjuanino dejó ver su costado más íntimo tras el logro. “El festejo fue encontrarme otra vez con los enanos al llegar a casa”, contó desde Lisboa, donde reside y juega en Benfica. “Ellos son los que más disfrutan. Después de una semana lejos, el reencuentro fue especial”.

Lejos del ruido de los festejos, Ordoñez eligió la tranquilidad familiar como su mejor premio: “Saber que salió todo bien y que trajimos lo que fuimos a buscar, que era la copa, y estar acá con mi mujer y mis hijos, que nos hicieron el aguante”.

El capitán también se mostró sorprendido por la repercusión que tuvo el campeonato. “Nos llamó la atención que el interés empiece a salir de San Juan y Mendoza. Tuvimos entrevistas con canales de Buenos Aires y eso nos gustó, porque es lo que buscamos: que el hockey crezca”, señaló.

En esa línea, remarcó que el objetivo es claro: “Queremos que el hockey sobre patines deje de ser solo de Cuyo y se expanda. Sabemos que no es de un día para otro, pero ojalá podamos ayudar a que eso pase”.

Con casi dos décadas en el exterior, pues se fue a los 19 años y está por cumplir 38, Ordoñez tiene su vida completamente instalada en Europa. Hace ocho años juega en Lisboa, donde combina la alta competencia con la vida familiar.

“Mi día es llevar a los chicos a la escuela, entrenar cinco horas en el club y después volver a llevarlos a hockey”, relató. Sus tres hijos, nacidos en Barcelona, heredaron la pasión: “Los fines de semana son un quilombo, pero lindo. El hockey lo llevamos en la sangre”. También destacó el rol de su esposa, jugadora, clave en la logística diaria: “Ella hace mucho para que los chicos estén en todos lados”.

Desde hace tres años lleva la cinta de capitán, un rol que -según confiesa- nunca imaginó. “Siempre soñé con jugar en la selección, pero no con ser capitán. Es algo inexplicable y un orgullo enorme”. En este proceso, además, le tocó liderar una renovación generacional. “Los chicos nuevos se adaptaron increíble. El recambio fue muy fácil y también ayudó el cambio en el cuerpo técnico”, explicó.

Tras el título, una de las grandes preguntas gira en torno a su continuidad. Y aunque no dio una respuesta cerrada, dejó en claro su postura. “Decirle que no a la selección es muy difícil”, aseguró. “Siempre dije que voy a estar mientras el técnico crea que soy útil. No por el nombre o lo que hice, sino porque puedo aportar”.

Con la mirada puesta en el próximo Mundial de Paraguay, Ordoñez fue claro: “Me voy a seguir preparando como toda mi carrera. Si me toca estar, voy a dar todo; y si no, seré el primero en alentar”.

El sanjuanino ya sabe lo que es tocar la cima: fue una de las figuras del Mundial 2022 disputado en San Juan y ahora, con otro título internacional en el bolsillo, reafirma su vigencia y su compromiso. Con media vida en Europa y el corazón en Argentina, el capitán sigue liderando dentro y fuera de la cancha. Y mientras disfruta del presente, deja una certeza: todavía no se baja.

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