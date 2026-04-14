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Sondeo nacional

Manuel Adorni tiene peor imagen que Cristina Kirchner, presa por corrupción

Un estudio de Giacobbe y Asociados indica, además, que el presidente Javier Milei tiene una imagen negativa de un 55,6 por ciento.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei tiene una imagen negativa en la ciudadanía de un 55,6 por ciento, con una positiva de solo 36,1 por ciento, mientras que la ex presidenta Cristina Kirchner continúa liderando el ranking de gobiernos asociados a hechos de corrupción, con un 44,4 por ciento, según una encuesta.

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Asimismo, el sondeo muestra que respecto del caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito, lo que más molestó a la ciudadanía fue “El uso de los recursos públicos” en beneficio personal, según la opinión del 39,3 por ciento de los consultados.

Así lo expresa una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados, con trabajos de campo generalmente cercanos al Gobierno, en la que sobresale como la figura con mejor imagen positiva la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un 37,2 por ciento.

En esa lista la siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof con un 34,8 por ciento de imagen positiva (50,8 negativa); Cristina Kirchner con 26,8 de positiva (55,2 negativa), y la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 20,6 de imagen positiva (65 negativa).

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el estudio consultó a los ciudadanos a nivel emocional sobre la situación del país, con un esquema de “nube de palabras”, en el que sobresalen como las más elegidas “Incertidumbre”, “Esperanza” y “Tristeza.

El "caso Adorni" en la opinión de los argentinos

La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.

De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3 por ciento de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8 por ciento).

Le siguen “La contradicción política” entre los dichos y la conducta de Adorni, que fue elegida por un 33,9; y finalmente “La cobertura de los medios”, opción que señaló un 17,3 por ciento, una cifra que abarcó al 42,6 por ciento entre los seguidores de Milei y La Libertad Avanza.

El ranking histórico de la corrupción

Finalmente, la encuesta midió cuál fue, en opinión de los consultados, el Gobierno cuya imagen está más asociada con hechos de corrupción desde la vuelta de la democracia en 1983, y la mayoría eligió a la presidencia de Cristina Kirchner.

De esta forma el primer lugar lo ocupa la ex mandataria actualmente detenida con prisión domiciliaria con un 44,4%. El segundo lugar lo ocupa Javier Milei con un 31,3, seguido por Carlos Menem con un 8,4 y Mauricio Macri con un 5,7.

Entre los evaluados se incluyó a los ex presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rua (1999-2001), ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical, con una imagen casi no relacionada por los encuestados con hechos de corrupción, que obtuvieron un 0,0 y un 0,6 por ciento, respectivamente.

FUENTE: Agencia NA

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