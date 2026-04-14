Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

El empresario sanjuanino Elías Daher, dueño de la reconocida firma “Maderas Daher” y detenido el último fin de semana , quedó en una situación judicial extremadamente complicada tras la audiencia celebrada este martes. Daher fue imputado por tres delitos de estafa y defraudación por retención indebida, vinculados a una transacción fallida por una camioneta de alta gama y el uso de cheques sin respaldo.

La jueza de Garantías, Flavia Allende , dictó medidas sumamente rigurosas: ordenó la inhibición general de bienes y el embargo de más de 20 cuentas bancarias, pertenecientes tanto al empresario como a su firma. Además, haciendo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, le dictó prisión preventiva por el término de un mes, la cual cumplirá en los calabozos de la Comisaría 2da.

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La investigación, impulsada por el fiscal Nicolás Alvo y el ayudante fiscal Rodrigo Lafont, se originó tras la denuncia de un particular que pactó la compra de una camioneta Ford Ranger, valuada en más de 50.000 dólares. Según la acusación, Daher habría recibido el pago o bienes en parte de pago, pero nunca entregó el vehículo, incurriendo en una retención indebida.

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A esto se suma la entrega de tres cheques que no pudieron ser cobrados por falta de fondos. Dos de estos cartulinas pertenecen a la firma “Maderas Daher”, mientras que un tercero estaba a nombre de una tercera persona, lo que agrava la figura de la defraudación. El monto total de los cheques rechazados ascendería a los 23 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del perjuicio económico denunciado.

La decisión judicial de golpear directamente la estructura financiera de la empresa busca garantizar que, en caso de una condena o acuerdo civil, existan fondos para resarcir a las víctimas. La defensa del empresario -Josela Echegaray Moya- intentó evitar la detención efectiva, pero la magistrada consideró que el riesgo procesal y la gravedad de los hechos justificaban la medida de coerción en sede policial.