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El padre de Agostina apuntó contra la madre, respaldó al fiscal y aseguró: "Queremos que todos caigan presos"

Gabriel Vega rompió el silencio y, en el marco de una conferencia de prensa, habló con los medios junto a sus abogados. El hombre que se mostró conmocionado cuestionó el rol de aquellos que "difamaron" a la menor y aseguró que Claudio Barrelier no actuó solo, por lo que pedirán imputaciones por encubrimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco del caso que sacude al país, el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue asesinada en Córdoba, el padre de la víctima rompió el silencio y apuntó contra la madre de la menor por la denuncia que radicó. Junto a sus abogados, Gabriel Vega respaldó el accionar del fiscal de Raúl Garzón, cuestionado por su tarea y sus fuertes declaraciones, y pidió respeto por su hija tras asegurar que fue "difamada".

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El padre de Agostina aseguró que el principal sospechoso, Claudio Barrelier, no actuó solo y, por ello, anticipó que pedirán imputaciones por encubrimiento para aquellos que habrían prestado ayuda al detenido, entre ellos, su pareja. "Queremos que todos caigan presos", sostuvo con vehemencia y agregó: "Esta persona no actuó sola".

Sobre el barrabrava de Instituto que permanece tras las rejas, Vega manifestó: "Es un psicópata, un hijo de puta, no lo puedo ni nombrar, ese tipo nunca debió haber salido".

Si bien se mostró conmocionado por el dolor que atraviesa, evitó romper en llanto y se mostró indignado por los comentarios que se hicieron de la menor. "A mi hija la asesinaron, tengan respeto", declaró de forma contundente.

Pese a las desafortunadas declaraciones del fiscal de la causa, Raúl Garzón, que quedó en el ojo de la tormenta, el padre de Agostina y sus abogados -quienes hicieron una cronología de los hechos- apoyaron la tarea del representante del Ministerio Público. En ese orden, explicaron que recién apareció el nombre de Barrelier bajo la lupa el martes.

Aunque no fue directo sobre los cuestionamientos hacia la madre, dejó entrever las imprecisiones que tuvo al momento de denunciar la desaparición de su hija con la Policía. En ese contexto, agregó: "Cuando una denuncia es ambigua, no se sabe para dónde encarar, cuando se denuncia hay que decir todo".

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Las frases más fuertes del padre

"Yo quería encontrar a mi hija con vida"

"Es un hijo de puta, no lo puedo ni nombrar, ese tipo nunca debió haber salido"

"Cuando una denuncia es ambigua, no se sabe para dónde encarar, cuando se denuncia hay que decir todo"

"Esta persona no actuó sola"

"Barrelier es un psicópata"

"La hija de este hijo de puta está traumatizada"

"Estoy agradecido con el fiscal Garzón, porque él me dijo que la iba a encontrar y la encontró"

"Vamos a pedir más imputaciones"

"Queremos que todos caigan preso"

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Gabriel Vega rompió el silencio y, en el marco de una conferencia de prensa, habló con los medios junto a sus abogados. El hombre que se mostró conmocionado cuestionó el rol de aquellos que "difamaron" a la menor y aseguró que Claudio Barrelier no actuó solo, por lo que pedirán imputaciones por encubrimiento. Más info en @tiempodesanjuan #agostina #papa #conferencia #tiempodesanjuan #femicidio"
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