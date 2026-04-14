Rodríguez, la intendenta más acompañada: la apertura de sesiones con gran presencia del arco político y un fuerte mensaje por la falta de recursos económicos

La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, abrió por tercera vez el período de sesiones ordinarias en un contexto político que, tras semanas de tensión con el Concejo Deliberante por la modificación del Presupuesto 2026, parece haber encontrado una tregua. La jefa comunal marcó posición sobre ese episodio: “Toda la comunidad sabe y conoce lo que pasó, no voy a detenerme, tengo la obligación de continuar”.

Rodríguez logró reunir a una amplia representación del arco político provincial, con dirigentes tanto del oficialismo como del peronismo, en una señal de respaldo que no pasó desapercibida. Por el oficialismo provincial estuvieron el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, y la intendenta de Capital, Susana Laciar. Desde el peronismo acompañaron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el de Ullum, David Domínguez; el de 9 de Julio, Daniel Banega; la intendenta de San Martín, Analía Becerra; y el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca. También participó el diputado nacional Cristian Andino.

En el plano legislativo provincial, dijeron presente el diputado chimbero Gabriel Sánchez; el presidente del bloque justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado del Frente Renovador, Franco Aranda; y los legisladores del bloque San Juan Vuelve, Mario Herrero y Graciela Seva. Uno de los gestos más observados fue el reencuentro público con su socio político, Fabián Gramajo, referente de San Juan Te Quiero. En contraste, se destacó la ausencia del exgobernador José Luis Gioja, quien había acompañado a Rodríguez en sus dos aperturas anteriores.

image

Ya en su mensaje, la intendenta puso el foco en la situación económica y en las dificultades estructurales que enfrenta el municipio. Señaló la caída de los recursos, tanto desde Nación como desde Provincia, y advirtió que Chimbas depende casi exclusivamente de la coparticipación, que, según expresó, se redujo cerca de un 40% y en ocasiones llega de manera intermitente. A esto sumó la falta de recursos genuinos, al recordar que el municipio no cuenta con tasas municipales vigentes, lo que limita su autonomía financiera.

En ese contexto, defendió el rol del Estado: “El Estado presente no es un slogan. Es la institución a la que las personas recurren buscando ayuda”, afirmó, en un tramo donde dejó en claro el posicionamiento político de su gestión frente a la crisis.

Al repasar el 2025, destacó el esfuerzo por sostener el salario de los trabajadores municipales, con una recomposición anual del 28,8% y el pago de bonos extraordinarios. También puso en valor avances administrativos, como la implementación de herramientas digitales para el pago de tributos y el ordenamiento interno de la gestión.

En materia de obras, mencionó trabajos de pavimentación, iluminación LED, drenajes pluviales y mejoras en espacios públicos en distintos puntos del departamento. Además, anticipó como proyecto central para este año la construcción de un polideportivo cerrado, una obra largamente esperada por la comunidad.

image

En el plano social, Rodríguez advirtió sobre el crecimiento de la demanda en asistencia, con miles de familias que requieren ayuda en un contexto de caída de recursos. En ese sentido, remarcó el esfuerzo municipal para sostener políticas de contención, pese a la reducción de fondos externos, especialmente en materia alimentaria.

De cara al 2026, planteó como objetivos la continuidad de obras urbanas, el fortalecimiento de la asistencia social y el impulso a políticas de formación, deporte y cultura. También destacó el rol del Carnaval de Chimbas como uno de los eventos culturales más convocantes de la provincia, con impacto en la identidad local y la generación de empleo.

La perlita

En medio de un discurso cargado de definiciones políticas y números de gestión, hubo espacio para lo personal. Rodríguez agradeció a sus hijas, Cami y Luli, por la paciencia de acompañarla en su rol: “Gracias por esperar a que mamá se desocupe de las tareas diarias, entendiendo que lo urgente sobrepasa a lo importante”.