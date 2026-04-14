El saludo entre Daniela Rodríguez y Gramajo en Chimbas

Después de la situación de tensión que se vivió a fines del año pasado entre la intendenta de Chimbas , Daniela Rodríguez , y su socio político, Fabián Gramajo , el inicio de apertura de sesiones del Concejo de Chimbas fue el escenario del primer encuentro público. Hubo un saludo en el discurso y en el mensaje anual.

La relación entre ambos dirigentes comenzó a tensarse cuando el oficialismo del Concejo (cuyos concejales en su mayoría responden al gramajismo) aprobaron una modificación del presupuesto, en el que se aumentaban notablemente los recursos. Rodríguez resolvió vetar la ordenanza del Presupuesto 2026 y continuar gobernando con el del 2025.

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Tras un tenso comienzo de año, la situación comenzó a enfriarse conforme empezaron a pasar los días. Para esto, Gramajo decidió apartarse de la escena pública por unas semanas. La apertura de sesiones de este martes es una de las primeras apariciones públicas de Gramajo en el año. Y no fue casual.

Rodríguez y Gramajo, quien se encontraba en primera fila, se dieron un abrazo y hubo un cálido saludo. En su discurso, la intendenta decidió destacar su presencia.

Desde el punto de vista político, este saludo podría entenderse como un acercamiento político con el objetivo de sobreponer el poderío político que significa Chimbas desde el punto de vista electoral. Sobre todo, de cara a las elecciones del 2027. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que la relación no sería cercana y, es más, ambos dirigentes no tendrían diálogo.