Primera reunión del "foro de intendentes peronistas": el PJ será sede y la falta de fondos será el eje del debate

El Partido Justicialista de San Juan pondrá en marcha este lunes el "foro de intendentes peronistas", una idea que surgió en la última reunión del Partido Justicialista en la que participaron todos los jefes comunales, tal como adelantó Tiempo de San Juan. La cita será a las 19:30 horas, en la casona de la calle 25 de Mayo. El eje del debate será la caída de los fondos provinciales y planearán una estrategia conjunta para plantearle la situación al Gobierno provincial.

El encuentro estará encabezado por Juan Carlos Quiroga Moyano; presidente del espacio y jefe de bloque en la Legislatura; junto a los vicepresidentes Fabián Aballay; intendente de Pocito; y Graciela Seva; diputada. Confirmaron su presencia los intendentes Carlos Munisaga; de Rawson; Daniela Rodríguez; de Chimbas; Juan Carlos Abarca; de Albardón; José Castro; de Angaco; Analía Becerra; de San Martín; Daniel Banega; de 9 de Julio; Rodolfo Jalife; de 25 de Mayo; y Mario Riveros; de Valle Fértil; además del propio Aballay. En tanto, Matías Espejo; de Jáchal; y Sebastián Carbajal; de Calingasta; informaron que no podrán asistir.

El objetivo de esta reunión es plantearle la situación financiera y económica al Gobierno provincial. Es que, según plantearon varios jefes comunales, la coparticipación municipal cayó un 30% respecto a febrero.

Al descontento entre algunos jefes comunales por la caída de la coparticipación se le suma una situación clave: este 2026, los fondos que no fueron repartidos en el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), fueron directamente al Fondo de Desarrollo Regional (FODERE), un fondo que está incluido en la Ley de Coparticipación Municipal y que se otorga para la realización de obras. Según lo que plantean algunos intendentes, como Daniela Rodríguez, quien lo verbalizó en el programa La Picada, es que ese dinero que antes podían usar para cubrir otras situaciones delicadas de los municipios, ahora sí o sí deben utilizarlo para obras.

De esta manera, los intendentes y las autoridades del PJ buscarán la forma de llevarle este planteo a las autoridades provinciales y buscar una solución en conjunto.

Esta será la tercera reunión que el PJ realiza en lo que va de 2026. La anterior había sido una cena que reunió a intendentes junto a los diputados nacionales Cristian Andino y Jorge Chica, además del senador Sergio Uñac. En ese encuentro se puso sobre la mesa la creación de un foro para canalizar inquietudes hacia el oficialismo. La primera, en tanto, tuvo un tono más informal: fue un asado en 9 de Julio, con participación parcial de la dirigencia.

En el plano político, se trata de encuentros cada vez más frecuentes que apuntan a mostrar músculo de cara a las elecciones de 2027. En ese contexto, el justicialismo aparece como el espacio con mayor despliegue territorial en la provincia, al concentrar 14 de las 19 intendencias de San Juan.