Kicillofismo vs kirchnerismo: la disputa en la Federación Argentina de Municipios y el rol de un intendente sanjuanino

Después de que Axel Kicillof se quedara con la conducción del Partido Justicialista bonaerense, el kirchnerismo buscará quedarse con la presidencia de la Federación Argentina de Municipios (FAM), una agrupación que nuclea a 500 municipios de todo el país, actualmente conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que le reporta a Axel. El dato clave es que esta interna se hizo pública en San Juan, y tiene al intendente de Rawson, Carlos Munisaga, como parte de la movida. Hay fuentes que afirman que existe la posibilidad de que el sanjuanino integre una movimiento con el intendente de Lanús, Julián Álvarez, que disputen la conducción de la FAM.

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La olla se destapó en una entrevista en el Café de la Política (Diario Huarpe). Munisaga fue al programa junto con Álvarez y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados. En esa entrevista, el jefe comunal de Lanús habló de la FAM y aseguró que es una herramienta necesaria para reclamar al Gobierno nacional en conjunto y que antes que las internas, había que resolver el tema del mando de este nutrido grupo de jefes comunales (hoy por hoy, casi todos alineados con el peronismo).

Lo cierto es que, si bien Munisaga no participa activamente de la agrupación desde el año pasado, el intendente tiene reuniones frecuentes con su par de Ezeiza desde que asumió. De hecho, en enero del 2025, Rawson adquirió 20 movilidades mediante un convenio con el municipio bonaerense.

El medio nacional Letra P posiciona a Munisaga como un intendente clave dentro de este armado. En este contexto, la visita de los dos dirigentes bonaerenses a San Juan no huele a casualidad.

Las elecciones en la federación son en julio y los medios nacionales afirman que Munisaga integraría este grupo junto con Álvarez y Granados, sumado a otros pares: Federico Achával, de Pilar y Federico Otermín, de Lomas de Zamora.

Cabe destacar que hay dos intendentes sanjuaninos que participan actualmente de forma activa de la FAM. Se trata de Matías Espejo, de Jáchal y Fabián Aballay, de Pocito. Este miércoles hubo una reunión de emergencia por Zoom para dialogar sobre la situación económica y social, y "coordinar acciones frente a la coyuntura" nacional.

El kicillofismo no tenía en cuenta las elecciones en la FAM

Según indicó Letra P, en el entorno de Axel Kicillof no tenían en agenda ese debate. Incluso, un integrante de la mesa política chica del Gobernador admitió que no recordaba que en julio deben renovarse las autoridades de la FAM y confirmó que, por ahora, el tema no fue abordado dentro del espacio.