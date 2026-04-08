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Casa Rosada

Javier Milei finalmente se encontró con Nahuel Gallo

El Presidente finalmente tuvo su esperada reunión con el Gendarme.

Por Agencia NA
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Luego de varias semanas de demora, Javier Milei se reunió en su despacho de Casa Rosada con el gendarme Nahuel Gallo, quien estuvo detenido durante 448 días en Venezuela. Fue un encuentro de casi dos horas del que no trascendió de que se habló, solo algunas imágenes.

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Los movimientos en Casa Rosada a la espera del efectivo de seguridad comenzaron pasadas las 16, cuando personal de Casa Militar comenzó a colocar cordones de seguridad en el Patio de Las Palmeras. La intención fue que no se produzca circulación interna.

A las 16.44 Patricia Bullrich fue la primera en ingresar por el Salón de Bustos. Luego entraron Karina Milei; la secretaria general de la presidencia, Alejandro Monteoliva; la ministra de Seguridad, y Pablo Quirno, el Canciller.

El encuentro duró aproximadamente dos horas y los funcionarios que participaron del encuentro con Gallo salieron todos juntos a las 18.43. Hubo sonrisas y abrazos, sin ningún tipo de contacto con la prensa.

El oficialismo mantuvo un fuerte hermetismo sobre el contenido de la conversación entre el Presidente y Gallo. Pasadas las 19 horas, comenzó a difundir el material fotográfico.

El cónclave entre el jefe de Estado y el gendarme se postergó sin explicaciones por parte de la gestión Milei. “En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, planteaban a principios de marzo por los pasillos de Balcarce 50.

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y la posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani._

La Asociación del Fútbol Argentino no fue ajena a la situación del gendarme porque gestionó su regreso, por medio de un avión, y le ofreció un homenaje en La Bombonera el 27 de marzo de 2026. Fue en el marco del amistoso de la Selección Argentina contra Mauritania. Invitado por Claudio "Chiqui" Tapia, presenció el partido en el palco de honor y recibió una plaqueta y camiseta.

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