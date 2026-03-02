El gobierno reconoció que "no teníamos la información de una negociación de la AFA" para el regreso de Nahuel Gallo

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , habló por primera vez de la situación de Nahuel Gallo , el gendarme que estuvo detenido más de un año en Venezuela, y dijo que “había una expectativa muy grande y esta madrugada vivimos un momento muy emotivo. Además bajó con el uniforme puesto. Fue todo muy gratificante”.

En declaraciones a Radio Rivadavia , la funcionaria precisó que el Gobierno trabajó “todos los días y en todos los frentes para la liberación de Nahuel” , pero aclaró que bajo la gestión del destituido Nicolás Maduro no existió “la intención de entregarnos a Nahuel”.

En relación con el rol que tuvo la AFA, objetada por la Casa Rosada, dijo que “evidentemente hubo acuerdos y acercamientos” y admitió que no tenían en claro qué hoja de ruta tenía la entidad del deporte nacional, al afirmar que "no teníamos información de una negociación de AFA".

“Lo importante es que está acá y está entero. Es un proceso difícil”, afirmó. "Lo importante no es quién puso el avión, sino que Nahuel está en casa. El Estado argentino hizo las gestiones diplomáticas; tanto (Pablo) Quirno, yo, Patricia Bullrich”, insistió.

Por otro lado, descartó que el Gobierno se haya enterado “por los medios” aunque confesó al mismo tiempo que no tenía conocimiento de que el gendarme iba a subir a un avión de la AFA para volver a la Argentina.