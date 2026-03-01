Liberaron en Venezuela a Nahuel Gallo tras 448 días: volverá a la Argentina

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por las autoridades venezolanas y ya se encuentra en vuelo de regreso a Argentina, poniendo fin a 448 días de detención, según confirmaron fuentes oficiales y familiares.
Estaba detenido desde diciembre de 2024 y ya se encuentra en vuelo hacia el país. La liberación fue confirmada por su esposa, que habló con él tras más de un año de incertidumbre.
Su esposa, María Alexandra Gómez, comunicó a través de redes sociales que logró hablar con él y compartió la emoción por su liberación: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.
El avión en el que regresa pertenece a Baires Fly, una empresa vinculada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y fue confirmado en un comunicado oficial emitido por la AFA.
Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, y permaneció recluido en el penal El Rodeo I sin una acusación formal respaldada por un proceso judicial claro. Durante su detención, que fue calificada como arbitraria por su familia y por organismos de derechos humanos, el gendarme permaneció incomunicado largos períodos y su situación generó reclamos diplomáticos desde Argentina.
La liberación se conoció primero a través de versiones y manifestaciones de apoyo en redes, que rápidamente fueron confirmadas por su entorno familiar y por los comunicados oficiales. Gallo ya está en camino a suelo argentino, donde se espera que sea recibido por sus seres queridos tras más de un año de incertidumbre y reclamos por su libertad.