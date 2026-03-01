domingo 1 de marzo 2026

Lo confirmó su esposa

Liberaron en Venezuela a Nahuel Gallo tras 448 días: volverá a la Argentina

Estaba detenido desde diciembre de 2024 y ya se encuentra en vuelo hacia el país. La liberación fue confirmada por su esposa, que habló con él tras más de un año de incertidumbre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (83)

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por las autoridades venezolanas y ya se encuentra en vuelo de regreso a Argentina, poniendo fin a 448 días de detención, según confirmaron fuentes oficiales y familiares.

Su esposa, María Alexandra Gómez, comunicó a través de redes sociales que logró hablar con él y compartió la emoción por su liberación: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

El avión en el que regresa pertenece a Baires Fly, una empresa vinculada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y fue confirmado en un comunicado oficial emitido por la AFA.

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, y permaneció recluido en el penal El Rodeo I sin una acusación formal respaldada por un proceso judicial claro. Durante su detención, que fue calificada como arbitraria por su familia y por organismos de derechos humanos, el gendarme permaneció incomunicado largos períodos y su situación generó reclamos diplomáticos desde Argentina.

La liberación se conoció primero a través de versiones y manifestaciones de apoyo en redes, que rápidamente fueron confirmadas por su entorno familiar y por los comunicados oficiales. Gallo ya está en camino a suelo argentino, donde se espera que sea recibido por sus seres queridos tras más de un año de incertidumbre y reclamos por su libertad.

Seguí leyendo

