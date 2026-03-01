domingo 1 de marzo 2026

Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso, a la espera del discurso de Javier Milei

La sesión fue encabezada por Victoria Villarruel y comenzó con asistencia dispar en el recinto. Se espera la llegada del Presidente para brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias a las 21.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (85)

Con la entonación del Himno Nacional Argentino, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dejó formalmente inaugurada la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina.

En el recinto se encontraban diputados, senadores, gobernadores y ministros del Gabinete nacional, que aguardaban la llegada del presidente Javier Milei, prevista para las 21, cuando brindará su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias.

El inicio de la ceremonia mostró un escenario con asistencia dispar. Mientras el oficialismo y bloques dialoguistas ocupaban buena parte de las bancas, el sector correspondiente al peronismo lucía mayoritariamente vacío al momento de comenzar la sesión.

La expectativa está centrada ahora en la exposición del mandatario, que marcará el rumbo legislativo para los próximos meses y abrirá formalmente un nuevo período parlamentario.

