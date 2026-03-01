domingo 1 de marzo 2026

Primera Nacional

Del festejo a la bronca: San Martín se cayó en el segundo tiempo y perdió ante Tristán Suárez

El Verdinegro comenzó en ventaja, pero tuvo un flojo complemento y sufrió su primera derrota (2-1) en el campeonato ante Tristán Suárez. Cómo quedó en la tabla de posiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sanmartin
639633978_889709783972883_6788148152719381485_n

San Martín no pudo sostener una ventaja que parecía encaminarlo a otra victoria importante y vivió una tarde para el olvido. Por la 3ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el conjunto sanjuanino empezó ganando de visitante, mostró un buen primer tiempo, pero se desdibujó en el complemento y terminó pagando caro sus errores ante Tristán Suárez.

Apenas se había jugado un minuto cuando Nazareno Funez aprovechó una situación clara y puso el 1-0 para el Verdinegro, desatando el festejo de todo el banco sanjuanino. Con orden y presión alta en esos primeros instantes, San Martín parecía encaminarse a otro buen resultado en la segunda división del fútbol sanjuanino.

Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, el rival reaccionó. A los 41’, Álvaro Veliez logró empatar el partido al capitalizar una desatención defensiva, poniendo el 1-1 antes del descanso y cambiando el ánimo del encuentro.

Ya en el segundo tiempo, el conjunto local tomó la iniciativa y fue quien dominó el juego. El ritmo y las imprecisiones del local terminaron por marcar la diferencia. En una de esas jugadas de mayor peligro, San Martín no logró despejar con claridad y, a los 15’, Maximiliano Álvarez definió con espacios ante la salida de Velazco para poner el 2-1 a favor de Tristán Suárez.

tabla de posiciones

Con este resultado, San Martín de San Juan sufrió su primera derrota en el campeonato y quedó ubicado en la mitad de la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, con la ilusión de meterse en zona de Reducido. Aunque todavía falta mucho y hay tiempo para corregir errores.

