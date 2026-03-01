Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

Eduardo “Chacho” Coudet será el nuevo entrenador de River Plate y ya tendría definida la fecha de su estreno oficial. El técnico, que viene de dirigir al Deportivo Alavés, firmaría contrato hasta diciembre de 2027 y asumiría tras cerrar su desvinculación del club español.

La sucesión de Marcelo Gallardo se resolvió de manera acelerada. Este sábado al mediodía se produjo la reunión formal entre Coudet y el presidente millonario, Stefano Di Carlo, con entendimiento inmediato entre las partes. Del encuentro también participaron Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, quien volverá a tener un rol cercano dentro de la estructura del fútbol profesional.

Aunque públicamente se intentó mantener cautela, el acuerdo ya estaba encaminado desde hacía varios días mediante contactos entre allegados del entrenador y la dirigencia de Núñez. En España, incluso, ya daban por hecha su salida y comenzaron a sonar posibles reemplazantes en el conjunto vasco, entre ellos Quique Sánchez Flores.

Coudet dirigió su último partido con el Alavés ante Levante y luego reiteró que no había mantenido contactos formales, aunque las negociaciones avanzaban en paralelo. Ahora resta terminar de cerrar su salida para viajar a la Argentina entre miércoles y jueves y firmar su contrato.

El anuncio oficial podría concretarse en las próximas horas. De no mediar imprevistos, el ciclo del Chacho en el banco de River comenzará con un compromiso como visitante, que ya tendría día confirmado.