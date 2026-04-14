Boca goleó, suma puntaje perfecto y llega entonado al Superclásico

Boca Juniors volvió a dar una muestra de carácter en la Copa Libertadores y goleó 3-0 a Barcelona SC en la Bombonera, en una noche que terminó siendo ideal en la previa del Superclásico.
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Con autoridad en la Bombonera, Boca Juniors superó 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores y se afirma como líder de su grupo, en la antesala de un nuevo desafío clave.
Boca Juniors volvió a dar una muestra de carácter en la Copa Libertadores y goleó 3-0 a Barcelona SC en la Bombonera, en una noche que terminó siendo ideal en la previa del Superclásico.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda no la tuvo fácil de entrada. El conjunto ecuatoriano salió con decisión y, además, el Xeneize sufrió un golpe inesperado antes de los 10 minutos: Agustín Marchesín, que volvía tras una lesión, se resintió en la rodilla y tuvo que dejar la cancha. En su lugar ingresó Leandro Brey.
Con el correr de los minutos, Boca se acomodó y empezó a inclinar la cancha. La superioridad se tradujo en el marcador a los 39 minutos, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza y puso el 1-0. Antes del descanso, el local ya merecía una ventaja mayor.
En el complemento, Boca mantuvo el control y terminó de liquidarlo sobre el final. A los 81, tras un centro preciso de Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar ganó en el área y marcó el segundo. Ya en tiempo agregado, Ander Herrera selló la goleada con un remate desde afuera.
Con este triunfo, Boca suma puntaje ideal y lidera el Grupo D, consolidando su buen momento internacional y llegando fortalecido a un nuevo cruce clave en el calendario.