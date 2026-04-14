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Sudamericana

Boca goleó, suma puntaje perfecto y llega entonado al Superclásico

Con autoridad en la Bombonera, Boca Juniors superó 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores y se afirma como líder de su grupo, en la antesala de un nuevo desafío clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca Juniors volvió a dar una muestra de carácter en la Copa Libertadores y goleó 3-0 a Barcelona SC en la Bombonera, en una noche que terminó siendo ideal en la previa del Superclásico.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda no la tuvo fácil de entrada. El conjunto ecuatoriano salió con decisión y, además, el Xeneize sufrió un golpe inesperado antes de los 10 minutos: Agustín Marchesín, que volvía tras una lesión, se resintió en la rodilla y tuvo que dejar la cancha. En su lugar ingresó Leandro Brey.

Con el correr de los minutos, Boca se acomodó y empezó a inclinar la cancha. La superioridad se tradujo en el marcador a los 39 minutos, cuando Lautaro Di Lollo conectó de cabeza y puso el 1-0. Antes del descanso, el local ya merecía una ventaja mayor.

En el complemento, Boca mantuvo el control y terminó de liquidarlo sobre el final. A los 81, tras un centro preciso de Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar ganó en el área y marcó el segundo. Ya en tiempo agregado, Ander Herrera selló la goleada con un remate desde afuera.

Con este triunfo, Boca suma puntaje ideal y lidera el Grupo D, consolidando su buen momento internacional y llegando fortalecido a un nuevo cruce clave en el calendario.

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