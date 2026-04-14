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Violencia en el fútbol

Reclamaron por una serie de agresiones y robos tras un partido de la B Local en Pocito

El club El Globo denunció hechos de violencia tras un encuentro de Cuarta División frente a Juventud Unida. Aseguran que hubo golpes, un jugador herido con una piedra y el robo de elementos deportivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el globo juventud unida pocito

Un grave episodio de violencia se registró el pasado fin de semana en Pocito, tras la finalización de un partido de Cuarta División del fútbol local entre Juventud Unida y El Globo. La situación fue denunciada públicamente por la institución visitante, que emitió un duro comunicado repudiando lo ocurrido.

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Según indicaron desde El Globo, los incidentes se produjeron luego del encuentro, en las inmediaciones del vestuario visitante, donde sus jugadores habrían sido increpados por futbolistas del equipo local. En ese contexto, señalaron que ni la dirigencia anfitriona ni el personal policial lograron contener la situación.

De acuerdo al relato difundido por el club, varios jugadores de Juventud Unida habrían iniciado agresiones físicas contra los juveniles visitantes, con empujones y golpes de puño mientras estos intentaban ingresar al vestuario. La situación fue escalando con corridas y enfrentamientos en un espacio reducido, lo que generó momentos de extrema tensión.

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En medio del conflicto, uno de los jugadores de El Globo resultó herido tras recibir el impacto de una piedra en el rostro, lo que le provocó un corte y abundante sangrado. Además, denunciaron que al arquero del equipo le sustrajeron sus guantes en medio del desorden.

El comunicado también advierte que familiares del futbolista lesionado avanzarán con acciones legales, mientras que la institución aseguró que acompañará el proceso y que llevará lo ocurrido ante los organismos correspondientes.

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Por otra parte, en el relato de los hechos se menciona que también habrían intervenido jugadores de otras divisiones y miembros del cuerpo técnico del equipo local, lo que contribuyó a agravar el enfrentamiento.

Hasta el momento, no trascendieron sanciones oficiales ni informes disciplinarios, aunque se espera que el caso sea evaluado por las autoridades de la liga local en los próximos días.

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