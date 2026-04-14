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En Flagrancia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado

Se trata de Manuel Adalberto Torres, quien había quedado detenido el domingo y este martes recuperó la libertad, tras ser castigado con la suspensión de juicio a prueba, trabajos comunitarios y una reparación simbólica. Sin embargo, la prensa no pudo registrar el momento por decisión de la custodia policial.

Por Luz Ochoa
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El caso del ex comisario detenido por violencia de género se resolvió este martes por la tarde, cuando la jueza Gema Guerrero le dictó la suspensión de juicio a prueba a Manuel Adalberto Torres, tras el acuerdo de la fiscalía con la defensa. Sin embargo, la novedad no pasó tanto por el castigo para quien fuera un alto jefe policial, sino más bien por el accionar de la Policía que -sospechosamente- impidió el ingreso de la prensa a la audiencia y no se pudo fotografiar al acusado.

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Una vez más, en Flagrancia hubo problemas para cubrir una audiencia -por cierto pública- y realizar la tarea periodística. Torres había quedado detenido el domingo 12 de abril, cuando su ex pareja lo denunció por lesiones y este lunes se sometió a la justicia exprés. Si bien no lo condenó, le aplicó una sanción con trabajos comunitarios y una reparación simbólica, además de la prohibición de acercamiento.

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Pese a lo interesante que podría haber sido fotografiar al ex comisario golpeador -como se hace con cada ciudadano que se ve envuelto en este tipo de eventos que toman trascendencia-, lo mismo que ser testigos del dictado de la sentencia, el personal policial que se encuentra en la entrada del edificio situado en calle Maipú denegó el acceso, asegurando que el proceso ya se había realizado y había culminado, desconociendo su conclusión.

Mientras tanto, en el interior de la repartición judicial, se desarrollaba la audiencia y Torres era juzgado por lesiones leves agravadas por el vínculo, en contexto de violencia intrafamiliar. Los fiscales Francisco Micheltorena (coordinador) y Fernando Bonomo acordaban la probation para quien se desempeñara como jefe en el Cuerpo de Infantería, por no contar con antecedentes penales, y la magistrado lo suscribía con el fallo.

La información, lamentablemente, se conoció más tarde por fuentes judiciales que confirmaron la sentencia. El uniformado dispuesto en la guardia, que inicialmente faltó a la verdad, luego manifestaría haber confundido el nombre del imputado. "Entendí que me preguntaban por Carrizo, por eso dije que el juicio había terminado", se excusó. Incluso, fue más lejos y cuestionó la tarea del cronista por no decirle que se trataba del caso del ex comisario detenido, lo que habría -según él- cambiado la historia.

Esta no es la primera vez que surgen inconvenientes en Flagrancia, aunque quizás resulta el episodio más insólito de todos por las afirmaciones falsas del policía, que se encontraba fuera de la oficina y permanecía apoyado en el capó de un móvil policial estacionado en el ingreso.

En otras oportunidades, también se había impedido el paso de la prensa a diferentes audiencias con el pretexto del horario. Acorde solían manifestar los propios policías de Flagrancia, por orden de los jueces, estaba prohibido entrar a las salas cuando el proceso ya había comenzado, pese a ser público. Esta censura fue motivo de queja de diversos medios de comunicación de la provincia, que insisten en la diferencia de trato que en Flagrancia, en comparación con Tribunales, donde se ejerce libremente la profesión.

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Fuentes cercanas indicaron que hay magistrados que les molesta que haya movimientos en plena audiencia (gente entrando y saliendo), algo que resulta totalmente habitual en Tribunales. Con esas directivas, el personal policial se escuda y, directamente, no permite el ingreso a la prensa cuando se llega apenas unos minutos tarde. No obstante, éste no fue el caso, pues hasta se contaba con los permisos de los fiscales y hasta de la jueza para proceder con la tarea.

Por incómodo que resulte interpretar, al igual que paradójico, pareciera que en el sitio donde se impone el respeto a las leyes es también donde se desconocen otras. Es que este tipo de hechos afectan la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es la libertad de prensa; lo mismo que la libertad de pensamiento y expresión, encuadrada en los tratados de derechos humanos con jerarquía institucional (artículo 75 inciso 22).

La sanción para el comisario

Tras protagonizar un violento hecho, en el que agredió a su ex pareja e intentó evadir a las autoridades policiales que lo perseguían, Torres -y no Carrizo- aceptó el delito y acordó la suspensión de juicio a prueba, por un año. Con ello, evitó someterse al proceso judicial y, por ende, a una posible pena que marque sus antecedentes penales.

Además, la jueza Guerrero el impuso trabajo comunitario por 80 horas para el Estado y una reparación simbólica. Al mismo tiempo, dictó la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, por lo que el ex comisario deberá mantener una distancia de 300 metros, como mínimo.

Su aprehensión se produjo el domingo 12 de abril, por la tarde, después de propinara dos golpizas a su pareja en Caucete. La víctima, quien tenía el rostro ensangrentado y presentaba escoriaciones, fue entrevistada por los uniformados que acudieron al llamado al 911.

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Cuando una patrulla policial llegó al lugar, Torres subió a su auto Volkswagen Vento y se dio a la fuga a toda velocidad. Los uniformados hablaron con la mujer y de inmediato salieron por detrás del vehículo, que tomó en dirección al oeste. La persecución se extendió por algunos kilómetros hasta que lograron interceptarlo sobre la ruta nacional 20, a la altura del puente que une 9 de Julio con Caucete.

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