Tras el sacudón, San Martín se reordena: Schiapparelli toma el mando y Antuña, ¿se aleja?

San Martín intenta acomodarse después del fuerte sacudón que significó el final del ciclo de Ariel Martos . La derrota ante Atlanta terminó de acelerar una salida que se confirmó este martes por la mañana, luego de horas marcadas por el silencio, la tensión interna y un clima que evidenciaba desgaste.

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El equipo quedó golpeado, no solo desde lo futbolístico sino también en lo anímico. La imagen posterior al partido fue elocuente: un vestuario apagado, sin conducción clara y con señales institucionales fuertes, como la salida anticipada del presidente Jorge Miadosqui del estadio. Martos, además, no se presentó a conferencia ni volvió a tener contacto con el plantel, lo que terminó de sellar su ciclo.

En ese escenario, el club empezó rápidamente a reordenarse. Este martes desde las 18, el plantel retomará los entrenamientos en el Hilario Sánchez, en una práctica que estará a cargo de Alejandro Schiapparelli. El cordobés de 45 años no solo conducirá ese ensayo, sino que también dirigirá de manera interina el próximo compromiso ante Midland, el domingo a las 15.

Schiapparelli es un hombre de la casa. Llegó a San Martín como futbolista, formó su vida en la provincia y, tras su retiro, inició su camino como entrenador. En Concepción acompañó a Raúl Antuña, integró el cuerpo técnico de Leandro Romagnoli y se mantuvo junto a Martos hasta el final de su ciclo.

Mientras tanto, la dirigencia abrió el abanico y analiza quién será el próximo entrenador definitivo. En ese contexto, el nombre que surgió de inmediato fue el de Raúl Antuña, muy identificado con el club por su historia reciente. Sin embargo, su regreso parece enfriarse con el paso de las horas.

El DT, que viene de dirigir en Orense Sporting Club, se encuentra en San Juan, pero tiene sobre la mesa una oferta concreta del exterior que estaría próxima a cerrarse. Según pudo saber este medio, desde su entorno dan casi por descartada la posibilidad de volver a San Martín en este momento.

Así, el Verdinegro transita días decisivos. Con Schiaparelli al mando en lo inmediato y un plantel que necesita resultados y respuestas urgentes, el desafío será recuperar el rumbo en un torneo que no da margen.