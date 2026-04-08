River sacó un empate valioso en la altura ante Blooming en el debut de la Copa Sudamericana

River empató 1-1 con Blooming de Bolivia en un encuentro en el que tuvo que jugar durante 87 minutos con un jugador menos y que disputaron esta noche, en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, por la primera fecha del grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

El delantero Sebastián Driussi abrió el marcador a los 34 minutos de la primera parte, mientras que el atacante Anthony Vásquez pudo igualar cuando iban siete de la segunda mitad.

Con la igualdad, que suma valor al haber sido en un estadio a 420 metros sobre el nivel del mar y con un jugador menos durante gran parte del encuentro, el equipo que dirige Eduardo Coudet se ubica en el primer puesto del grupo con una unidad, mientras que su rival de esta noche es segundo.

El primer intento fue del conjunto boliviano, antes del primer minuto de partido, con un remate lejano y cruzado del extremo Miguel Villarroel, que salió ancho por el palo derecho del arquero Santiago Beltrán.

El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.

River tuvo su primer acercamiento a los 27 minutos, con un doble cabezazo en el área, siendo el último de ellos del delantero Facundo Colidio, que hubiera terminado en un buen centro al segundo palo pero fue cortado por el arquero Braulio Uraezaña.

A los 29 minutos, un tiro libre lejano del volante Moisés Villarroel buscaba el palo derecho de Beltrán, a media altura, aunque el guardameta reaccionó a tiempo para desviar un remate seco.

El “Millonario” se puso en ventaja a los 34 minutos de la primera etapa, con un gran centro pinchado al segundo palo del defensor Fabricio Bustos para el disparo de volea de Driussi, que dio en el palo izquierdo del arquero y entró.

En el segundo minuto de descuento, un pase largo habilitó la subida de Bustos, que recibió por el costado derecho del área grande y buscó sorprender con un remate al primer palo, que Uraezaña pudo desviar.

Ya en el complemento, a los dos minutos, un centro desde la derecha al segundo palo fue cabeceado por Garcés, con un remate que Beltrán detuvo sobre su poste izquierdo.

Blooming igualó a los siete minutos, cuando Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido apenas desviado por Beltrán, en un intento de despeje.

A los 13 minutos, una salida defectuosa del arquero del conjunto boliviano para despejar de cabeza afuera del área le dejó la pelota a Colidio, que erró su remate ante el arco libre por el primer palo, desde varios metros atrás del borde del área.

Moisés Villarroel tuvo una nueva llegada de peligro mediante la pelota parada a los 18 minutos, con un zurdazo que bordeó la barrera y buscó el poste derecho del arquero de River, que detuvo el disparo sin dar rebote.

En la próxima fecha, el “Millonario” recibirá a Carabobo de Venezuela en el Monumental, el miércoles 15 de abril a las 21:30, mientras que Blooming será visitante de Red Bull Bragantino de Brasil, el jueves 16, en el mismo horario

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026

Grupo H.

Fecha 1.

Blooming (Bolivia) 1 - 1 River.

Estadio: Ramón Aguilera Costas (Bolivia).

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

VAR: David Rodríguez (Colombia).

Blooming: Braulio Uraezaña; Julio Vila, Gabriel Valverde, Diago Giménez; Miguel Villarroel, Moisés Villarroel, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayrón Garcés, Anthony Vásquez. DT: Mauricio Soria.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Ian Subiabre, Tomás Galván, Facundo Colidio; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gol en el primer tiempo: 34m. Sebastián Driussi (R).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Anthony Vásquez (B).

Incidencia en el primer tiempo: 3m. Lucas Martínez Quarta expulsado (R).

Cambio en el primer tiempo: 10m. Germán Pezzella por Ian Subiabre (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos (R) y Joaquín Freitas por Sebastián Driussi (R); Guilmar Centella por Diago Giménez (B) y Auli Oliveros por Miguel Villarroel (B); 31m. Juan Cruz Meza por Tomás Galván (R) y César Menacho por Anthony Vásquez (B), 35m. José Mariah Carrasco por Danny Bejarano (B); 40m. Paulo Díaz por Germán Pezzella (R), 43m. Marc Enoumba por Gabriel Villareal (B).

Live Blog Post Cómo llega River al partido El “Millonario” atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Con cuatro triunfos consecutivos, el equipo recuperó confianza, mejoró en ataque y volvió a mostrar solidez defensiva. La goleada frente a Belgrano fue una clara señal del potencial que puede alcanzar bajo la conducción de Coudet. Además, en el torneo local se mantiene en los puestos de arriba, lo que le permite enfocarse en la Sudamericana sin descuidar sus aspiraciones domésticas.

Live Blog Post Posibles formaciones River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet. Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.

Live Blog Post Datos del partido El encuentro se jugará este miércoles desde las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas. TV: DSports

DSports Árbitro: Andrés Rojas

Live Blog Post El primer intento fue del conjunto boliviano, con un remate lejano y cruzado del extremo Miguel Villarroel, que salió ancho por el palo derecho del arquero Santiago Beltrán.

Live Blog Post Tarjeta roja en River El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.

Live Blog Post River se adelanta en el marcador con un tanto de Driussi El “Millonario” se puso en ventaja a los 34 minutos de la primera etapa, con un gran centro pinchado al segundo palo del defensor Fabricio Bustos para el disparo de volea de Driussi, que dio en el palo izquierdo del arquero y entró.

Live Blog Post En el segundo minuto de descuento, un pase largo habilitó la subida de Bustos, que recibió por el costado derecho del área grande y buscó sorprender con un remate al primer palo, que Uraezaña pudo desviar.

Live Blog Post Gol de Blooming Blooming igualó a los siete minutos, cuando Anthony Vásquez se tiró para empujar al gol un centro desde la izquierda que había sido apenas desviado por Beltrán, en un intento de despeje.