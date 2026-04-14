Economistas de San Juan aseguran que la caída del consumo "sostiene" la inflación y creen difícil lograr bajarla en menos de un 1% para agosto

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo , que marcó un 3,4%. Expertos señalaron que la suba de los combustibles y los servicios empujaron la cifra, y aseguraron que la baja del consumo impide que sea mayor. Debido a la denominada inercia inflacionaria y al contexto global, opinan que difícilmente se cumpla el objetivo de llevar el número a menos del 1% para mitad de año .

El dato de inflación oficial es uno de los principales caballos de batalla del oficialismo nacional, que utiliza en sus relatos para resaltar su gestión. No obstante, los números están mostrando una tendencia al alza, debido a que es el noveno mes consecutivo que sube el IPC en el país. “La inflación actual es alta, comparándola con Chile, donde la inflación de un mes en Argentina supera a la de todo un año en el país vecino”, dijo el economista Luis Aveta a Tiempo de San Juan.

Aveta detalló que la suba de los combustibles es uno de los principales factores que alentó el alza de precios. “El reciente aumento de la inflación (que pasó de un 2,9% a un 3,4%) es consecuencia directa del traslado de los precios de los combustibles, los cuales aumentaron cerca de un 30%. Podría haber sido incluso mayor si el incremento del combustible hubiera alcanzado el 50%, algo que se evitó mediante acuerdos para frenar las subas”.

El profesional indicó que otro sostén importante es el desplome de la demanda, que actúa como ancla para el “sostenimiento” de la inflación. “Si hubiera más demanda, esta 'convalidaría' la inflación, pero actualmente el consumo ha bajado tanto que los precios se mantienen o incluso bajan en algunos sectores”, expresó. Como ejemplo, mencionó que el precio del kilo de carne blanda bajó de 26.000 pesos a rangos de 16.000 o 18.000 pesos, porque el consumo se redujo a menos de la mitad. Lo que impide que se motorice la demanda, según Aveta, son los altos costos de financiación que limitan el uso de tarjetas de crédito.

En tanto, consideró que es incierto el cumplimiento del objetivo por parte del Gobierno nacional de llevar el IPC a menos del 1% por factores internacionales. "La verdad es que no hay nada claro en economía cuando tenés una como la nuestra, totalmente integrada al sistema global, donde una guerra a 15.000 kilómetros de distancia te afecta".

Por su parte, el economista Gerardo Mestre coincidió con Aveta y atribuyó el IPC principalmente al impacto del aumento del petróleo, que afecta a los combustibles y el transporte, así como al incremento de los precios regulados (servicios públicos, educación y transporte) por la quita de subsidios. Si bien el dólar permanece en alrededor e incluso debajo de los $1.400 desde febrero, Mestre indicó que no es suficiente para garantizar una desaceleración de los valores. “La inflación actual está impulsada por factores externos, como el mercado internacional de alimentos y exportaciones de carne, y por la decisión política de sincerar las tarifas de servicios, lo que invalida el relato de que el problema es puramente monetario o cambiario”, señaló.

No obstante, otro punto en común entre los economistas es la caída del consumo como un ancla que evita un mayor incremento en los precios. Mestre indicó que muchas empresas sanjuaninas están trabajando a pérdida o subiendo precios al mínimo indispensable solo para subsistir, a pesar de que esto reduce aún más sus ventas.

Para finalizar, se refirió a la perspectiva del Gobierno nacional de llevar la inflación a menos del 1% para mitad de año y puso énfasis en la volatilidad del escenario geopolítico mundial y la inercia inflacionaria. "Si uno lo observa tendencialmente, es imposible, porque existe lo que se conoce en estadística como inercia inflacionaria. Es decir, cuando ya tenés una inflación del 3% o 4%, por más que haya algunas correcciones en los meses siguientes, siempre hay un efecto inercial. En segundo lugar, persiste la incertidumbre sobre la guerra: a pesar de los rumores de tregua, los desacuerdos entre los líderes han provocado que el conflicto continúe. Esto hace que el dólar siga subiendo a nivel internacional, lo que impacta directamente en el precio del petróleo y los combustibles", concluyó.