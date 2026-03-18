Con un cálculo en redes sociales, Milei explicó que la inflación mayorista está bajando

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para destacar el reciente dato del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM), que registró un aumento del 1% en febrero de 2026, lo que representa una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto a enero. A través de la plataforma X, el mandatario aseguró que esta dinámica anticipa el comportamiento futuro de los precios al consumidor y calificó a Luis Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina" .

Informe La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Para respaldar su visión, Milei presentó una serie de cálculos que, según aclaró, no son proyecciones sino herramientas para observar la tendencia actual de los precios. El mandatario detalló los siguientes indicadores de inflación mayorista anualizada:

Últimos 12 meses: se ubica en torno al 26% .

se ubica en torno al . Bimestre anualizado: se aproxima al 17% .

se aproxima al . Febrero anualizado: desciende al 13%.

El presidente enfatizó que, independientemente de las interpretaciones, "la inflación está bajando" y que los valores mayoristas son un predictor de lo que ocurrirá con los minoristas.

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El rezago del IPC y el impacto de las tarifas

A pesar del optimismo por el dato mayorista, Milei advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que en febrero se ubicó en 2,9%— todavía debe "purgar" ciertos elementos. Según el mandatario, el indicador minorista aún refleja el impacto de ajustes pendientes en tarifas y desequilibrios monetarios, factores que suelen trasladarse a los precios con un mayor rezago que en el sector mayorista.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo coincidió en que la política monetaria sigue enfocada en reducir la inflación, aunque admitió que las subas en carne y tarifas influyeron en el dato de febrero.

Factores clave detrás del 1%

La cifra del 1% de inflación mayorista fue posible gracias a dos movimientos contrapuestos informados por el INDEC: una suba del 1,3% en productos nacionales y una significativa caída del 2,7% en productos importados. Esta baja en los importados, impulsada por la estabilidad cambiaria, fue determinante para contener el índice general.

Dentro de los productos nacionales, los rubros con mayor incidencia fueron el petróleo crudo, gas, alimentos y bebidas, y energía eléctrica. Consultoras privadas como LCG señalan que esta dinámica, donde lo mayorista corre por debajo de lo minorista (1% vs 2,3% en bienes), sugiere una recomposición de márgenes en el sector minorista que se venía comprimiendo desde mediados de 2025.

Proyecciones: el objetivo del "0%"

El mensaje presidencial se cierra bajo la sigla "TMAP" (Todo Marcha Acorde al Plan), reafirmando una estrategia basada en la reducción de la emisión y la corrección de variables macroeconómicas. Tanto Milei como Caputo proyectan que, de mantenerse esta tendencia, la inflación mensual podría perforar el 1% en agosto, iniciando el índice con un "cero" durante el segundo semestre del año.