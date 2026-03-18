miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"Aritmética inflacionaria"

Con un cálculo en redes sociales, Milei explicó que la inflación mayorista está bajando

Además, el presidente aseguró que el descenso de la inflación mayorista anuncia un descenso de los precios en general.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para destacar el reciente dato del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM), que registró un aumento del 1% en febrero de 2026, lo que representa una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto a enero. A través de la plataforma X, el mandatario aseguró que esta dinámica anticipa el comportamiento futuro de los precios al consumidor y calificó a Luis Caputo como "el mejor ministro de Economía de la historia argentina".

Lee además
la inflacion fue de 2,9% en febrero y acumulo 33,1% en los ultimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
El estrecho de Ormuz, clave en el comercio global de petróleo y gas.
Economía

Brasil advierte que la guerra puede traer un fenómeno de inflación global

Los cálculos de la "dinámica descendente"

Para respaldar su visión, Milei presentó una serie de cálculos que, según aclaró, no son proyecciones sino herramientas para observar la tendencia actual de los precios. El mandatario detalló los siguientes indicadores de inflación mayorista anualizada:

  • Últimos 12 meses: se ubica en torno al 26%.
  • Bimestre anualizado: se aproxima al 17%.
  • Febrero anualizado: desciende al 13%.

El presidente enfatizó que, independientemente de las interpretaciones, "la inflación está bajando" y que los valores mayoristas son un predictor de lo que ocurrirá con los minoristas.

image

El rezago del IPC y el impacto de las tarifas

A pesar del optimismo por el dato mayorista, Milei advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que en febrero se ubicó en 2,9%— todavía debe "purgar" ciertos elementos. Según el mandatario, el indicador minorista aún refleja el impacto de ajustes pendientes en tarifas y desequilibrios monetarios, factores que suelen trasladarse a los precios con un mayor rezago que en el sector mayorista.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo coincidió en que la política monetaria sigue enfocada en reducir la inflación, aunque admitió que las subas en carne y tarifas influyeron en el dato de febrero.

Factores clave detrás del 1%

La cifra del 1% de inflación mayorista fue posible gracias a dos movimientos contrapuestos informados por el INDEC: una suba del 1,3% en productos nacionales y una significativa caída del 2,7% en productos importados. Esta baja en los importados, impulsada por la estabilidad cambiaria, fue determinante para contener el índice general.

Dentro de los productos nacionales, los rubros con mayor incidencia fueron el petróleo crudo, gas, alimentos y bebidas, y energía eléctrica. Consultoras privadas como LCG señalan que esta dinámica, donde lo mayorista corre por debajo de lo minorista (1% vs 2,3% en bienes), sugiere una recomposición de márgenes en el sector minorista que se venía comprimiendo desde mediados de 2025.

Proyecciones: el objetivo del "0%"

El mensaje presidencial se cierra bajo la sigla "TMAP" (Todo Marcha Acorde al Plan), reafirmando una estrategia basada en la reducción de la emisión y la corrección de variables macroeconómicas. Tanto Milei como Caputo proyectan que, de mantenerse esta tendencia, la inflación mensual podría perforar el 1% en agosto, iniciando el índice con un "cero" durante el segundo semestre del año.

Seguí leyendo

Nuevo fallo judicial contra la Reforma Laboral

"Demanda interna": el reclamo de la UIA a Javier Milei

Miércoles y jueves de consenso en el Senado: Comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad

Acuerdo con Estados Unidos: El Gobierno flexibilizó el otorgamiento de patentes farmacéuticas

El Gobierno suspende aranceles a la importación de aisladores eléctricos tras el cierre del único fabricante nacional

Paritaria docente: aseguran que UDAP aceptó la última oferta salarial

ANSES: de cuánto será el bono para jubilados y pensionados en abril de 2026

Israel confirmó el asesinato del ministro de Defensa de Irán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses: de cuanto sera el bono para jubilados y pensionados en abril de 2026
Cálculo

ANSES: de cuánto será el bono para jubilados y pensionados en abril de 2026

Por Agencia NA

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ENRE puso en marcha el proceso y habrá audiencia pública por la disputada línea eléctrica en San Juan.
Pelea por la energía

Ahora es oficial: el ENRE convocará a audiencia pública por la línea de 500 kV que pidió Vicuña en San Juan

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo
Imágenes

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes en una de las reuniones paritarias.
Negociación

Paritaria docente: aseguran que UDAP aceptó la última oferta salarial

Olvidó un bolso en la calle y se lo llevaron. Dice que tenía $6.000.000 en su interior y pide ayuda para recuperarlo.
En San Juan

Olvidó su bolso en la calle y un sujeto se lo llevó: asegura que en su interior había $6.000.000 y pide ayuda