Brasil advierte que la guerra puede traer un fenómeno de inflación global

El estrecho de Ormuz, clave en el comercio global de petróleo y gas.

El aumento de los precios del petróleo y la elevación de los costos en fletes del comercio internacional pueden presionar a la inflación global como consecuencia del conflicto en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán, advirtió hoy lunes la secretaria de Comercio Exterior de Brasil, Tatiana Lacerda Prazeres.

Tensión el Oriente Medio El petróleo se mantiene en la zona de los US$100 en medio de la liberación de barriles de reservas

“Pensando en impactos globales, el choque del petróleo es el principal”, afirmó la funcionaria brasileña en declaraciones al diario Valor Económico. Lacerda explicó que el conflicto también puede generar perturbaciones en las cadenas logísticas internacionales, lo que afecta los costos del transporte marítimo y los seguros vinculados al comercio exterior.

“Hay también una crisis logística que afecta el flete, los seguros y el combustible marítimo. Eso tiene repercusiones para la inflación global”, señaló la funcionaria.

Según la secretaría, otro factor relevante es el mercado de fertilizantes, un insumo clave para la producción agrícola mundial y para países exportadores de alimentos como Brasil, componente que se relaciona con el comercio exterior del país sudamericano.

Añadió que el Gobierno brasileño sigue de cerca el posible impacto del conflicto sobre productos agrícolas relevantes para el comercio con Medio Oriente, en específico pollo, maíz y azúcar, por su importancia en la zona del conflicto, cuyo tiempo de duración será determinante para dimensionar los efectos económicos.

La funcionaria brasileña agregó que aunque Brasil es exportador neto de petróleo, el balance general por una escalada del conflicto tiende a ser negativo para la economía global, debido al impacto combinado sobre energía, transporte, fertilizantes y alimentos.