El petróleo se mantiene en la zona de los US$100 en medio de la liberación de barriles de reservas

Los precios del petróleo se mantienen en la zona de los US$100 en el comienzo de la semana mientras empieza a hacerse efectiva la liberación de barriles de las reservas de más de 30 países.

Daño colateral El petróleo se dispara y vuelve a la zona de los US$100 tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 0,13%, cotizando a 103,28 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 1,66% y se ubica en 97,07 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, ante el impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos, que ven reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En este sentido, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió recientemente que el conflicto bélico está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, a partir de la reducción en la producción de los países líderes en la región afectada.

Ante este escenario, la organización avanza con la liberación de reservas de petróleo de sus más de 30 estados miembros, que son economías avanzadas de Europa, América del Norte y el noreste de Asia. En conjunto poseen 1.200 millones de barriles en sus reservas.

De dicho total, se decidió volcar al mercado 400 millones de barriles de petróleo, siendo la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de su historia. Este lunes, se empezó a concretar la medida anunciada la semana pasada, de la mano de Japón.

Así había quedado estipulado por la AIE, al determinar que los países miembros de Asia y Oceanía liberan sus volúmenes de forma inmediata, mientras que las reservas provenientes desde Europa y América del Norte comenzarán a fluir a finales de marzo.

El mayor volumen será aportado desde América del Norte, con 195,8 millones de barriles, seguido por la contribución de Asia y Oceanía que aportarán 108,6 millones y por Europa que contribuirá con 107,5 millones de barriles.

En el conjunto de la operación, se detalló que 271,7 millones de barriles procederán de reservas públicas de los estados, 116,6 millones saldrán de stocks obligatorios de la industria y 23,6 millones provendrán de otras fuentes.

FUENTE: Agencia NA