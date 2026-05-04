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Oriente Medio

El precio del petróleo volvió a escalar mientras EEUU escolta barcos en el estrecho de Ormuz e Irán ataca

La cotización internacional del crudo tuvo un fuerte impulso luego de que se reportaran ataques con drones y misiles en la región. Washington lanzó el “Proyecto Libertad” para acompañar embarcaciones comerciales por el paso estratégico

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El precio del petróleo registró este lunes una fuerte suba en los mercados internacionales, impulsado por la renovada tensión en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos desplegó una misión de escolta naval y se reportaron nuevos ataques atribuidos al régimen de Irán.

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El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en julio saltó más de un 5,5% hasta los 114,14 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 3,4% y se ubicó en 105,44 dólares. La suba se aceleró luego de que un ataque con drones provocara un incendio en una instalación energética en el emirato de Fujairah, uno de los principales nodos logísticos del Golfo.

El repunte refleja la creciente preocupación del mercado por la seguridad del suministro global, en momentos en que el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial— vuelve a estar en el centro de un conflicto de alto riesgo.

La escalada coincidió con el inicio de una operación militar de Estados Unidos para escoltar buques comerciales en la zona. La Marina estadounidense confirmó que destructores atravesaron el estrecho como parte del operativo anunciado por el presidente Donald Trump, en un intento por garantizar el tránsito en una vía que permanece virtualmente restringida desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En paralelo, se registraron nuevos incidentes en la región. Emiratos árabes Unidos denunciaron que Irán lanzó drones contra un petrolero vinculado a su compañía estatal ADNOC, mientras que medios iraníes afirmaron que sus fuerzas dispararon misiles —incluido un “tiro de advertencia” con un misil de crucero— en las cercanías del paso marítimo.

El Ejército de Estados Unidos desmintió que alguno de sus buques haya sido alcanzado, en medio de versiones cruzadas sobre un supuesto ataque contra una fragata norteamericana.

Las fuerzas iraníes mantienen en la práctica el control del estrecho como respuesta a la campaña militar de Estados Unidos e Israel, mientras Washington sostiene un bloqueo sobre los puertos iraníes. Este escenario ha elevado el riesgo de interrupciones en el suministro energético y alimenta la volatilidad en los mercados.

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El impacto de la crisis se sintió también en las bolsas: mientras Asia avanzó impulsada por el sector tecnológico, los principales índices de Wall Street retrocedieron desde sus máximos recientes, presionados por el salto del crudo y el temor a un shock energético.

Aunque rige un alto el fuego extendido por Washington, el conflicto sigue sin resolución y sus efectos económicos comienzan a profundizarse. En ese contexto, los inversores mantienen la mirada puesta en el Golfo, donde cualquier nuevo incidente puede traducirse rápidamente en otro salto del petróleo.

FUENTE: Infobae

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