El dato que preocupa en el comercio sanjuanino, según una cámara: confirman caídas en las ventas y la rentabilidad

En el comercio sanjuanino volvieron a encender señales de alerta tras conocerse un nuevo relevamiento de Comerciantes Unidos de San Juan. La entidad informó este sábado que durante abril se registró una caída del 10% en las ventas por unidades respecto al mismo mes del año pasado y un descenso aún más pronunciado en la rentabilidad, que alcanzó el 15%.

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El informe refleja un escenario complejo para el sector, en medio de un consumo que todavía no logra recuperarse y con negocios que, según sostienen desde la cámara, absorben parte de los aumentos de costos para evitar un mayor derrumbe de las ventas.

De acuerdo al relevamiento, la tendencia negativa también se evidenció en la comparación mensual. Frente a marzo, las ventas cayeron un 5% en unidades y la rentabilidad retrocedió un 10%, consolidando un panorama de desaceleración comercial.

Comercios con menos margen y consumo moderado

Desde la entidad advirtieron que el dato más preocupante es la pérdida de rentabilidad, ya que refleja las dificultades que atraviesan los comerciantes para sostener la actividad. En muchos casos, indicaron, los locales optan por resignar márgenes de ganancia para mantener precios competitivos y evitar una caída más fuerte del consumo.

El ticket promedio de compra durante abril se ubicó en torno a los $70.000, mientras que algunos rubros lograron un desempeño superior al promedio general. Entre ellos aparecen perfumería, decoración y hogar, y regalería.

En cuanto a los medios de pago, el informe marcó que la tarjeta de crédito continúa siendo la herramienta más utilizada por los sanjuaninos al momento de comprar, incluso por encima de las billeteras virtuales. Más atrás quedaron el efectivo y las tarjetas de débito.

Expectativas bajas en el sector

Otro de los datos que expuso el relevamiento tiene que ver con las expectativas de los comerciantes. Según informó Comerciantes Unidos, apenas el 5% de los encuestados aseguró haber cumplido sus metas de ventas durante abril.

El informe se conoce pocos días después de que referentes del sector reconocieran que la temporada otoño-invierno todavía no logra despegar en San Juan. En ese contexto, comerciantes locales habían señalado que las ventas continúan muy condicionadas por el clima y el movimiento en el centro.

Semanas atrás, integrantes de Comerciantes Unidos habían indicado que la baja de temperaturas generó un leve repunte en la circulación de personas y en algunos rubros vinculados a la indumentaria, aunque aclararon que el escenario seguía siendo moderado.

El Día del Padre, la próxima apuesta comercial

Con este panorama, el sector comercial ya comenzó a enfocarse en una de las fechas clave del calendario: el Día del Padre. Desde Comerciantes Unidos lanzaron un sorteo destinado a incentivar las compras en locales adheridos del centro sanjuanino.

La propuesta incluye premios como una moto y una bicicleta, además de otros aportes de comerciantes participantes. La intención es impulsar el consumo en un contexto donde las ventas todavía no muestran señales firmes de recuperación y donde muchos negocios buscan sostener la actividad en medio de márgenes cada vez más ajustados.