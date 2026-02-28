Independiente venció 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la octava fecha del Torneo Apertura. El anfitrión falló muchas ocasiones claras de gol, pero destrabó la historia en el cierre para llevarse tres puntos valiosos contra el elenco dirigido por Lucas Pusineri, un ex jugador y antiguo DT del elenco de Avellaneda.

El primer tiempo del Rojo fue una clara muestra de que los merecimientos no sirven en el fútbol. Los dirigidos por Gustavo Quinteros generaron un sinfín de avances promediando la etapa hasta el cierre, pero el arquero Alan Aguerre le sacó el gol a Facundo Zabala y los palos le negaron el festejo a Matías Abaldo e Ignacio Malcorra.

En la vereda opuesta, el Ferroviario expuso pocas herramientas para cruzar la mitad de la cancha, solo registró un avance de peligro y, en ese intento, casi rompe la paridad. Un cabezazo forzado de Horacio Tijanovich obligó a Rodrigo Rey a retroceder y tirar un manotazo salvador para impedir que ese balón ingrese en el arco a los 18 minutos.

Fue la única jugada en la que la defensa local quedó mal parada en el primer acto. Esto no es menor porque Quinteros retocó la zaga central en la previa al duelo. La expulsión de Sebastián Valdez por doble amarilla frente a Gimnasia de Mendoza forzó el retorno de Kevin Lomónaco, quien fue relegado al banco contra el Lobo después de que hayan surgido rumores de un cortocircuito con el entrenador.

Se repitió la tónica en la segunda parte con un dueño de casa que fue a fondo para quedarse con los tres puntos, pero la ineficacia volvió a jugarle una mala pasada a los 55 minutos. Un gran desborde de Malcorra en la izquierda incluyó un centro pasado al segundo palo bajado por Ignacio Pussetto y Matías Abaldo definió con un testazo rechazado por Alejandro Maciel en la línea. Como si fuera poco, Nacho Pussetto tuvo la suya con otro cabezazo que se marchó desviado a los 60′.

La falta de definición es una de las debilidades de Independiente en este inicio oficial del año y la contundencia de Gabriel Ávalos lo ha catapultado como la principal figura del equipo. Con tres goles y dos asistencias en los primeros siete juegos del Apertura, el paraguayo es una fija dentro de la formación. Por eso no llamó la atención que sea pretendido por el Fluminense de Brasil. Más allá de que se rechazaron los primeros ofrecimientos, la salida del atacante podría dejar diezmada la ofensiva.

Las modificaciones implementadas por Gustavo Quinteros contemplaron los ingresos de Luciano Cabral, Santiago Montiel y Santiago Arias, pero ninguno le cambió la cara al equipo de manera inmediata hasta que apareció el goleador que ilusiona a los hinchas. Un centro de Arias posibilitó un testazo sobre la hora de Ávalos para convertir su cuarto tanto en el torneo a los 88 minutos de juego. En la última jugada, Iván Marcone convirtió el 2-0 con un derechazo desde afuera del área.

De esta manera, el Rojo dejó atrás dos partidos sin victorias, luego de la derrota 2-3 contra Independiente Rivadavia y el empate 1-1 frente a Gimnasia, ambos en condición de visitante en Mendoza. Con el reciente resultado en Avellaneda, escaló al tercer lugar con 13 unidades, a dos de Estudiantes de La Plata y Vélez, que comparten la cima y todavía deben jugar este lunes entre sí.

Por otro lado, Central Córdoba profundizó su irregular comienzo de 2026. Inició el campeonato con tres duelos sin ganar (0-1 vs. Gimnasia de Mendoza; 0-0 vs. Atlético Tucumán y 0-1 vs. San Lorenzo) y se repuso con una victoria 1-0 a Unión, pero Gimnasia de Jujuy lo eliminó en los penales por los 32avos de final de la Copa Argentina. Luego de ese traspié, registra dos derrotas, un triunfo y un empate. Así las cosas, tiene ocho unidades en el grupo A y permanece en la 12° ubicación.

Ambos equipos tendrán una semana de descanso, ya que la fecha 9 del Torneo Apertura se postergó por el paro. Tras esto, Independiente recibirá a Unión de Santa Fe. Por su parte, Central Córdoba visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

FUENTE: Infobae