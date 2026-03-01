domingo 1 de marzo 2026

Cuenta regresiva

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

La escudería francesa lanzó oficialmente la nueva campaña a una semana del Gran Premio de Australia, sede del comienzo oficial del 2026 para la Máxima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La escudería Alpine presentó oficialmente su temporada 2026 de Fórmula 1, en el que destacan la incorporación de nuevas tecnologías y profundas transformaciones en el reglamento, lo que promete abrir “nuevas oportunidades”, como tituló la escudería francesa donde corre el argentino Franco Colapinto.

La iniciativa toma especial relevancia por la participación del propio Colapinto, quien vivirá su tercer año en la máxima categoría, y de su compañero, francés Pierre Gasly, en el contexto de una Fórmula 1 que experimentará la proporción más alta de potencia eléctrica y combustibles sostenibles de su historia.

La escuadra de Enstone presentó con un video cinematográfico en el que los pilotos y trabajadores del equipo muestran entusiasmo y determinación hacia el inicio de una nueva era bajo el lema “El próximo capítulo… 2026. Una nueva era, nuevas oportunidades. Todo empieza aquí”. Este mensaje refleja el espíritu de renovación que predomina en las escuderías de cara al ciclo 2026.

“Tenés que hacer muchos sacrificios para estar en la F1″, dice Colapinto durante las imágenes, en la que también se puede ver la fábrica del equipo en Enstone. “Trabajamos juntos. Es un propósito mucho más grande que Pierre y yo. Devolver a Alpine al tope y para eso estamos trabajando muy duro”, agregó el argentino.

La última etapa de ensayos y simulaciones fue clave para la escuadra gala. Tras realizar más de 1.000 vueltas en los tres días de pruebas en Bahréin, el equipo logró afianzar sus preparativos sin registrar inconvenientes significativos. Este desempeño generó una expectativa renovada, impulsando el regreso de los pilotos a Inglaterra para continuar la preparación en el simulador.

Los resultados marcaron un avance respecto de la temporada anterior, cuando Alpine finalizó en el último lugar del campeonato de constructores. Ahora, el equipo aspira a consolidarse en la lucha por liderar el grupo intermedio y aprovechar un reglamento que iguala condiciones y favorece la llegada de nuevos fabricantes como Audi, Cadillac y Ford, que es motorista de Red Bull.

El enfoque técnico en las últimas semanas estuvo puesto en mejorar el ritmo de carrera —específicamente en los stints largos— y en optimizar la regeneración de energía de las baterías asociadas al nuevo sistema híbrido. El rendimiento del A526, el monoplaza con el que competirán Colapinto y Gasly, representa el gran interrogante de la escudería para consolidar ese progreso.

En tanto que Colapinto, que afrontará su primer campeonato completo como titular en la categoría reina, destacó la exigencia y el compromiso requeridos en este nuevo ciclo: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.

Fuente, Infobae

