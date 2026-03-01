domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta máxima

Peligra la Finalissima: Qatar suspendió su actividad deportiva y el partido no se jugaría

La incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente abre interrogantes sobre el escenario del duelo entre Argentina y España. Hay preocupación en la FIFA.

Por Agencia NA
720

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Lee además
La Finalissima está prevista para el 27 de marzo.
A cinco semanas

La enfermería de la Finalissima: las lesiones complican a Scaloni y De la Fuente
la presentacion cinematografica de alpine con franco colapinto para la nueva temporada de f1
Cuenta regresiva

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La medida, adoptada en el marco de la tensión regional en Medio Oriente, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la Conmebol. Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.

Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida. Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.

Desde lo deportivo, ambos seleccionados mantienen sus planes sujetos a las decisiones organizativas. La incertidumbre no solo afecta la sede, sino también la fecha del encuentro, que podría reprogramarse si no se logra asegurar un escenario viable en los próximos días.__IP__

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo parece, al menos hoy, altamente improbable.

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que el Chacho Coudet será el DT de River y que ya hay fecha para su debut

El Verdinegro visita a Tristán Suárez con la ilusión de seguir de racha: formación tentativa, hora y por dónde ver el partido

Independiente venció 2-0 a Central Córdoba sobre el final y quedó tercero en la Zona A

La Selección Argentina Femenina Sub 20 se clasificó al Mundial de Polonia tras golear a Colombia

Leandro Paredes tomó la palabra tras los silbidos de la Bombonera: mirá lo que dijo

Boca no hizo valer el peso de La Bombonera y terminó empatando con Gimnasia de Mendoza 1-1

Unión ganó en Villa Krause y quedó como líder provisorio del Apertura

Suspendieron a un tenista argentino por arreglo de partidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el verdinegro visita a tristan suarez con la ilusion de seguir de racha: formacion tentativa, hora y por donde ver el partido
Fútbol

El Verdinegro visita a Tristán Suárez con la ilusión de seguir de racha: formación tentativa, hora y por dónde ver el partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber