viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sanción

Suspendieron a un tenista argentino por arreglo de partidos

El tenista fue suspendido por 6 años y 9 meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El tenis argentino recibió hoy una noticia impactante, tras la sanción confirmada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) contra Leonardo Aboian, quien fue suspendido por seis años y nueve meses luego de admitir múltiples infracciones al Programa Anticorrupción.

Lee además
la periodista julia mengolini, polemica: trato de tontos a los tenistas
Insólito

La periodista Julia Mengolini, polémica: trató de "tontos" a los tenistas
sorpresa en el tenis mundial: novak djokovic rompio con la asociacion de tenistas profesionales
Decisión tomada

Sorpresa en el tenis mundial: Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales

El jugador, de 27 años, reconoció haber cometido 30 violaciones reglamentarias, entre ellas el amaño de ocho partidos propios (en singles y dobles) disputados entre 2018 y 2025 en torneos del circuito ITF y Challenger. También aceptó haber facilitado apuestas, recibir pagos para no competir al máximo nivel y no denunciar acercamientos corruptos.

Aboian estaba suspendido provisionalmente desde septiembre de 2025 y ahora quedó inhabilitado hasta el 18 de junio de 2032. Durante ese período no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados por entidades afiliadas a la ITIA, incluida la ATP.

Además deberá pagar una multa de 40.000 dólares, aunque 25.000 quedaron en suspenso. Su mejor ranking fue 453° en singles y 229° en dobles. Su último partido oficial fue en el Challenger de Villa María, donde cayó ante Facundo Bagnis. La sanción prácticamente marca el final de su carrera profesional.

Temas
Seguí leyendo

Parapanamericano en Brasil: fuerte aporte sanjuanino al medallero argentino

Futsal: Emanuel Contreras y un año perfecto en Caucete

Golpe inesperado en Racing: una joven promesa sufrió una grave lesión y será operada

El regreso de Leandro Paredes, la gran novedad de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza

Argentina no se baja del podio en Brasil y San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el presidente lopez pelaez, sincero y autocritico tras el escandalo que envuelve a su club: estoy muy preocupado
Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook
Habían sido robadas

Secuestran antenas valuadas en 2.500 dólares que estaban siendo vendidas por Facebook

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira. Imagen ilustrativa
Insólito

El misterio de la amoladora: la llevaron a la comisaría de Chimbas por seguridad, desapareció y un policía quedó en la mira

Alejandro Tati Jofré en una de las últimas audiencias.
Guardiacárcel preso

Más problemas para el penitenciario sanjuanino de las estafas por $206.000.000: sumó 8 nuevas denuncias

Te Puede Interesar

El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos caras de la película La empleada. video
Tiempo para Ver

La película más engañosa: de un thriller sensual de los '90 a la mirada actual de las relaciones, en dos horas

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
Congreso

Reforma penal: el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El ahora condenado.
Abusador

Un metalúrgico pocitano fue condenado, pero no irá preso, por manosear a la hija de su expareja

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde
Minería

Nación aprobó el RIGI para Veladero: es el tercer proyecto en San Juan que recibió luz verde