Suspendieron a un tenista argentino por arreglo de partidos

El tenis argentino recibió hoy una noticia impactante, tras la sanción confirmada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) contra Leonardo Aboian, quien fue suspendido por seis años y nueve meses luego de admitir múltiples infracciones al Programa Anticorrupción.

El jugador, de 27 años, reconoció haber cometido 30 violaciones reglamentarias, entre ellas el amaño de ocho partidos propios (en singles y dobles) disputados entre 2018 y 2025 en torneos del circuito ITF y Challenger. También aceptó haber facilitado apuestas, recibir pagos para no competir al máximo nivel y no denunciar acercamientos corruptos.

Aboian estaba suspendido provisionalmente desde septiembre de 2025 y ahora quedó inhabilitado hasta el 18 de junio de 2032. Durante ese período no podrá jugar, entrenar ni asistir a torneos organizados por entidades afiliadas a la ITIA, incluida la ATP.

Además deberá pagar una multa de 40.000 dólares, aunque 25.000 quedaron en suspenso. Su mejor ranking fue 453° en singles y 229° en dobles. Su último partido oficial fue en el Challenger de Villa María, donde cayó ante Facundo Bagnis. La sanción prácticamente marca el final de su carrera profesional.