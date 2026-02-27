viernes 27 de febrero 2026

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

El equipo que dirige Ariel Martos llega entonado para medirse con el Lechero, en la tercera fecha de la Primera Nacional. Dieron a conocer la terna arbitral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Prensa San Martín.

San Martín enfrenta a Tristán Suárez este domingo por la noche y desde la AFA dieron a conocer el juez que estará al frente del encuentro. El equipo sanjuanino viene entonado y la visita a la casa del Lechero será una muestra más de carácter para seguir peleando por volver a la máxima categoría.

Foto: Copa Argentina.
San Martín, entonado y feliz: le ganó a Deportivo Madryn y sacó boleto a la próxima instancia de la Copa Argentina
fue promesa y proyecto de san martin, quedo colgado y firmo para un club del futbol sanjuanino
Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

Desde la página de Solo Ascenso informaron que el árbitro principal para dirigir el choque frente al Lechero será Fernando Benítez, quién está haciendo sus primeras armas en la categoría.

San Martín y Tristán Suárez chocarán este domingo desde las 20.30hs en el Estadio 20 de Octubre, por la tercera fecha de la Primera Nacional. Dependiendo de como le vaya a Gimnasia y Tiro de Salta, si los de Martos sacan tres puntos quedarían en lo más alto de la Zona B.

