Copa Argentina: arrancó la venta de entradas para San Martín-Deportivo Madryn

Con la ilusión renovada y un desafío de peso por delante, San Martín ya palpita su debut en la Copa Argentina . El Verdinegro afrontará un compromiso clave este miércoles cuando se mida frente a Deportivo Madryn por los 32avos de final del certamen federal, en un encuentro que se disputará en la provincia de Buenos Aires. Ya se pusieron a la venta las entradas en la boletería del Hilario Sánchez.

Copa Argentina San Martín y la última herida copera: fue en manos de un gigante que sacó chapa y no perdonó

Desde las 17hs San Martín, cara a cara con Depotivo Madryn en la Copa Argentina: todo lo que tenés que saber

El equipo sanjuanino sabe que este tipo de competencias ofrecen una vidriera especial y la posibilidad de medirse ante rivales de distintas categorías, por lo que el cruce ante el Aurinegro aparece como una prueba exigente y determinante para sus aspiraciones. Con la expectativa creciendo entre los hinchas, desde el club confirmaron cómo será la venta de entradas para acompañar al conjunto en este importante compromiso.

En lo que respecta a la venta para los simpatizantes sanjuaninos, los tickets se empezaron a vender este martes 24 de febrero desde las 11 y los hinchas podrán comprar sus accesos hasta las 18hs en las boleterías del estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Desde la organización aclararon que no se venderán entradas el día del partido en el estadio Ciudad de Caseros, por lo que deberán comprarse de manera anticipada en la provincia.

En cuanto a los valores, los precios fueron fijados en $40.000 para Menores Popular (hasta 11 años) y $50.000 la Popular. Las entradas podrán abonarse en efectivo o con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías contarán con sistema PosNet.

Por su parte, las personas con discapacidad deberán canjear su entrada el día del encuentro en el estadio de Caseros, presentando DNI y el certificado correspondiente.