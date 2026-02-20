Oficial: la AFA le ajustó los horarios a San Martín en sus dos próximos partidos

San Martín tendrá modificaciones en su agenda. Desde el club confirmaron que se alteraron los horarios de los partidos correspondientes a este fin de semana y al próximo, por lo que el plantel deberá reacomodar su planificación y no perder el objetivo también de Copa Argentina.

El encuentro de este sábado frente a Güemes de Santiago del Estero comenzará finalmente a las 20 horas. Si bien el compromiso ya estaba pautado, desde la organización se dispuso el corrimiento del horario, por lo que el Verdinegro saldrá a escena en horario nocturno.

Pero no será el único cambio. También sufrió una modificación el choque de la próxima fecha ante Tristan Suarez. El partido se disputará el domingo 1 de marzo a las 20.30, también en horario más tardío de lo que estaba previsto originalmente.

De esta manera, el conjunto sanjuanino afrontará dos compromisos consecutivos en turno noche, una situación que obliga a ajustar detalles logísticos y de preparación, aunque sin alterar el objetivo principal: sumar puntos y seguir firme en el torneo.

A esto también hay que agregarle que en el medio de estos dos partidos tendrá el compromiso de la Copa Argentina. El elenco sanjuanino deberá enfrentar a Deportivo Madryn el 25 de febrero a las 17hs, en el Estadio de Los Andes, provincia de Buenos Aires.