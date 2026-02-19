jueves 19 de febrero 2026

"Te necesitamos": la campaña que lanzó San Martín para sus hinchas

El club verdinegro difundió un video en el que convoca a sus hinchas a asociarse y acompañar el proyecto institucional. Con un mensaje directo y emotivo, la dirigencia busca fortalecer el sentido de pertenencia y el crecimiento colectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un mensaje claro y apelando al sentimiento de pertenencia, San Martín puso en marcha una nueva campaña para ampliar su masa societaria. La institución difundió un video en sus canales oficiales en el que invita a los hinchas a dar un paso más y convertirse en socios del club.

"San Martín se construye día a día, con el esfuerzo de todos, con la participación de todos. Dirigentes, jugadores, empleados, hinchas, socios", expresa la pieza audiovisual, que combina imágenes del equipo, momentos en el estadio y el acompañamiento de su gente. El mensaje apunta a reforzar la idea de que el crecimiento deportivo e institucional depende del compromiso colectivo.

Desde el club entienden que el respaldo del socio no solo representa un ingreso económico fundamental para sostener la estructura, sino también una muestra concreta de apoyo en cada etapa del proyecto. En ese sentido, la campaña busca interpelar tanto al simpatizante histórico como a las nuevas generaciones que acompañan desde la tribuna.

El video que compartieron en redes:

