jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La imagen viral

Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?

En el duelo ante Juventud Zondina por la tercera fecha del campeonato sanjuanino, la hinchada de Sportivo dio vuelta una de sus banderas más emblemáticas. El gesto, que se viralizó en redes, fue interpretado como una posible señal de protesta hacia la dirigencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: La Bandurria

Foto captura: La Bandurria

En la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino, Sportivo Desamparados volvió a sumar y se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Atenas de Pocito y Unión de Villa Krause. Sin embargo, en el partido frente a Juventud Zondina hubo un gesto que excedió lo futbolístico y encendió la discusión puertas adentro.

Lee además
desamparados sigue invicto, atenas y union tambien suman de a tres
Fútbol local

Desamparados sigue invicto, Atenas y Unión también suman de a tres
colapinto lo hizo de nuevo: giro mas de 100 vueltas en bahrein y termino 6° en los test de la f1
Fórmula 1

Colapinto lo hizo de nuevo: giró más de 100 vueltas en Bahrein y terminó 6° en los test de la F1

Desde la popular del Serpentario, la hinchada puyutana desplegó sus clásicos trapos. Pero uno llamó especialmente la atención: la histórica bandera “La Guardia Puyutana” apareció colgada al revés. La imagen no tardó en recorrer las redes sociales luego de que el medio partidario "La Bandurria" lo compartiera.

Embed - La Bandurria | ¿TENSIÓN ENTRE LA HINCHADA Y EL CLUB? La Guardia Puyutana colgó una de sus banderas de cabeza, gesto llamativo ya que daria a entender... | Instagram
View this post on Instagram

Fue un ¿mensaje directo a la dirigencia? Aunque no hubo comunicados oficiales ni declaraciones, el símbolo fue lo suficientemente elocuente como para instalar la pregunta.

Lo llamativo de todo es que el equipo responde dentro de la cancha. Con buenos resultados en este arranque de campeonato, Desamparados comparte la cima y mantiene el invicto. Sin embargo, el clima en las tribunas dejó entrever que no todo es armonía. El malestar, al menos en un sector de la hinchada, se hizo visible pese al buen presente deportivo.

image
Seguí leyendo

Chilavert se metió en la polémica por el racismo y atacó a Mbappé: "Vive con un travesti"

Adam Bareiro, a un paso de Boca Juniors: los detalles del traspaso

Argentinos Juniors se trajo un gran triunfo de Ecuador en la Fase Previa de la Copa Libertadores

Tobías Martínez no correrá en el inicio del campeonato de TC Pick Up

Otro tropezón de la Reserva de San Martín: fue goleado en casa y suma la tercera derrota al hilo

Infantino sobre el escándalo Vinícius-Prestianni: "No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad"

Colapinto, en llamas: superó a Gasly y se metió entre los 10 más rápidos

Un ex jugador de River salió a cruzar a Vinicius: "Seamos justos y dejemos el show"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Boca desembolsará 3 millones de dólares por la totalidad del pase de Adam Bareiro.
Mercado de pases

Adam Bareiro, a un paso de Boca Juniors: los detalles del traspaso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas