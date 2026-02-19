Desamparados dio vuelta sus banderas y ¿hay enojo con la Comisión Directiva?

En la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino, Sportivo Desamparados volvió a sumar y se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Atenas de Pocito y Unión de Villa Krause. Sin embargo, en el partido frente a Juventud Zondina hubo un gesto que excedió lo futbolístico y encendió la discusión puertas adentro.

Desde la popular del Serpentario, la hinchada puyutana desplegó sus clásicos trapos. Pero uno llamó especialmente la atención: la histórica bandera “La Guardia Puyutana” apareció colgada al revés. La imagen no tardó en recorrer las redes sociales luego de que el medio partidario "La Bandurria" lo compartiera.

Fue un ¿mensaje directo a la dirigencia? Aunque no hubo comunicados oficiales ni declaraciones, el símbolo fue lo suficientemente elocuente como para instalar la pregunta.

Lo llamativo de todo es que el equipo responde dentro de la cancha. Con buenos resultados en este arranque de campeonato, Desamparados comparte la cima y mantiene el invicto. Sin embargo, el clima en las tribunas dejó entrever que no todo es armonía. El malestar, al menos en un sector de la hinchada, se hizo visible pese al buen presente deportivo.