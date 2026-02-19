jueves 19 de febrero 2026

Fórmula 1

Colapinto lo hizo de nuevo: giró más de 100 vueltas en Bahrein y terminó 6° en los test de la F1

El piloto argentino sigue dejando buenas sensaciones en Bahrein. Este viernes quedó a poco más de un segundo del mejor tiempo de la pretemporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jornada redonda para Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Sakhir. El argentino fue el único piloto de Alpine en pista durante todo el jueves, acumuló mucho kilometraje y cerró el día 6° en la tabla general de los test de pretemporada de Fórmula 1, con una vuelta que confirmó su crecimiento sesión tras sesión.

Tras un turno matutino sólido, en el que ya se había ubicado dentro del top 10 y mostrado buen ritmo en tandas largas, Colapinto volvió a salir a pista para el cierre del día con una apuesta clara: gomas rojas nuevas y un intento rápido cuando quedaban 18 minutos de actividad. La estrategia dio resultado. Mejoró su registro anterior por casi medio segundo y clavó 1:33.818, tiempo que lo dejó 6° en el día, a 1.015 de la vuelta más veloz de toda la pretemporada, marcada por Andrea Kimi Antonelli (1:32.803).

El argentino completó 117 vueltas a lo largo de la jornada y fue el más rápido del segundo lote, superando incluso al sorpresivo Nico Hülkenberg, que con Audi había sido una de las revelaciones del día. Más allá del tiempo final, el balance es positivo: ritmo consistente, buena respuesta del auto tras ajustes y una progresión clara entre la mañana y la tarde.

Con este rendimiento, Colapinto vuelve a dejar una señal fuerte dentro del box de Alpine y suma confianza en una semana clave de ensayos, donde cada tanda sirve para afinar el A526 de cara al inicio del campeonato, el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

