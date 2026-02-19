jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Ha pasado más de un mes del siniestro y todavía hay testimonios cruzados. No se puede confirmar quién manejaba el Peugeot 208 que volcó en El Encón. La Justicia tiene una sospecha de quién lo hacía y buscará confirmarlo en los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-19 at 09.33.37

El pasado 12 de enero ocurrió un choque en El Encón, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20. Un Peugeot 208, con tres personas a bordo, volcó. Lamentablemente, la pasajera que iba atrás, dormida y sin cinturón, salió expulsada del vehículo y cayó a unos 15 o 20 metros.

Lee además
murio evelyn esquivel, la joven que estuvo mas de un mes internada tras volcar en el encon
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto
image

Tras su deceso, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial y le realizaron la autopsia correspondiente. Tiempo de San Juan tuvo acceso a la misma y la conclusión fue que Evelyn Esquivel falleció producto de los violentos golpes que sufrió en el siniestro. La causa fue politraumatismos graves, expresaron fuentes judiciales.

Dato: la joven tenía muy comprometida la columna.

Ahora la incertidumbre es saber qué pasará en la Justicia, porque ha pasado más de un mes del choque y todavía no se sabe quién manejaba el Peugeot 208. En el vehículo iban tres personas, todos amigos: el cordobés Nilson Molina (30), y las sanjuaninas Mariana Daniela Páez Atencio (33) y Evelyn Esquivel (30).

WhatsApp Image 2026-02-19 at 09.33.37 (1)
Evelyn con el celular y su amiga, Mariana Daniela Páez Atencio

Evelyn con el celular y su amiga, Mariana Daniela Páez Atencio

Tras el siniestro hubo versiones cruzadas sobre quién conducía el auto. Primero se dijo que era Mariana Daniela Páez Atencio, pero, a la misma vez, se dijo que había sido Nilson Molina. Los dos se hicieron cargo por separado.

Ante esta disyuntiva, desde la Justicia expresaron que a los dos se les tomó declaración por separado; ambos se presentaron con abogados y dieron su versión de los hechos. De igual manera, los investigadores ya tendrían certeza de quién conducía el vehículo y en los próximos días se definirá.

La titular del auto es Páez Atencio.

Hay algo claro: sobre alguno de los otros dos protagonistas recaerá el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Pero desde Tribunales manifestaron que están en estudio, porque al otro sobreviviente le podrían achacar el delito de encubrimiento.

image

Este choque ocurrió en una zona desolada. El vuelco habría sido a las 6:30 apróximadamente, y el primer policía recién tuvo intervención una hora después (7:30).

Los tres amigos venían de Córdoba. La versión que dieron los sobrevivientes fue que salieron a la 1:30 de la casa de Nilson Molina -en Córdoba- y que su destino era San Juan. El choque ocurrió aproximadamente a las 6:30.

La Justicia está esperando las filmaciones de las cámaras de seguridad del control de San Luis para saber quién manejaba el vehículo en ese momento.

Temas
Seguí leyendo

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Chimbas: tomaba una siesta, se despertó y se topó con un ladrón robándole el celular

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Una pareja de adolescentes fue encañonada y asaltada por dos motochorros en Rawson

Robo y ataque vandálico contra la sede de Cáritas en Carpintería

Un hombre no quiso a asistir a su esposa con ELA y, tras una discusión, agredió a su hija

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos
Galería

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración
Apoyo estatal

El Gobierno de San Juan amplió el monto de créditos para cosecha, acarreo y elaboración

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle
Increíble

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos
Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos