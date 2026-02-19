Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

El pasado 12 de enero ocurrió un choque en El Encón, a la altura del kilómetro 443 de la Ruta 20. Un Peugeot 208, con tres personas a bordo, volcó. Lamentablemente, la pasajera que iba atrás, dormida y sin cinturón, salió expulsada del vehículo y cayó a unos 15 o 20 metros.

Esa chica era Evelyn Esquivel, de 30 años. Ella sufrió gravísimas heridas y durante un mes permaneció internada en el Hospital Rawson. A pesar de los esfuerzos médicos, Evelyn perdió la vida el pasado martes 17 de febrero.

Tras su deceso, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial y le realizaron la autopsia correspondiente. Tiempo de San Juan tuvo acceso a la misma y la conclusión fue que Evelyn Esquivel falleció producto de los violentos golpes que sufrió en el siniestro. La causa fue politraumatismos graves, expresaron fuentes judiciales.

Dato: la joven tenía muy comprometida la columna.

Ahora la incertidumbre es saber qué pasará en la Justicia, porque ha pasado más de un mes del choque y todavía no se sabe quién manejaba el Peugeot 208. En el vehículo iban tres personas, todos amigos: el cordobés Nilson Molina (30), y las sanjuaninas Mariana Daniela Páez Atencio (33) y Evelyn Esquivel (30).

WhatsApp Image 2026-02-19 at 09.33.37 (1) Evelyn con el celular y su amiga, Mariana Daniela Páez Atencio

Tras el siniestro hubo versiones cruzadas sobre quién conducía el auto. Primero se dijo que era Mariana Daniela Páez Atencio, pero, a la misma vez, se dijo que había sido Nilson Molina. Los dos se hicieron cargo por separado.

Ante esta disyuntiva, desde la Justicia expresaron que a los dos se les tomó declaración por separado; ambos se presentaron con abogados y dieron su versión de los hechos. De igual manera, los investigadores ya tendrían certeza de quién conducía el vehículo y en los próximos días se definirá.

La titular del auto es Páez Atencio.

Hay algo claro: sobre alguno de los otros dos protagonistas recaerá el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor. Pero desde Tribunales manifestaron que están en estudio, porque al otro sobreviviente le podrían achacar el delito de encubrimiento.

Este choque ocurrió en una zona desolada. El vuelco habría sido a las 6:30 apróximadamente, y el primer policía recién tuvo intervención una hora después (7:30).

Los tres amigos venían de Córdoba. La versión que dieron los sobrevivientes fue que salieron a la 1:30 de la casa de Nilson Molina -en Córdoba- y que su destino era San Juan. El choque ocurrió aproximadamente a las 6:30.

La Justicia está esperando las filmaciones de las cámaras de seguridad del control de San Luis para saber quién manejaba el vehículo en ese momento.