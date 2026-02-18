miércoles 18 de febrero 2026

En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

El abogado Javier Jofré confirmó que buscarán acceder al expediente esta semana para determinar las responsabilidades penales. Tras el cambio de carátula a homicidio culposo, la querella apunta a los testimonios para romper el silencio sobre lo ocurrido en la Ruta 20.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.

El trágico desenlace de Evelyn Esquivel, la joven sanjuanina de 30 años que luchó por su vida durante más de un mes tras un vuelco en la zona de El Encón, generó cambios en la causa judicial. El fallecimiento este martes obligó a la justicia a modificar la calificación legal a homicidio culposo, una figura que castiga la negligencia e imprudencia al volante. En este nuevo escenario, la familia de la víctima ya decidió buscar certezas sobre las circunstancias que rodearon el siniestro vial ocurrido en la madrugada del 12 de enero.

El abogado representante de la familia, Javier Jofré, informó este miércoles que el primer paso procesal tras la muerte fue la realización de una autopsia, un protocolo obligatorio en casos de muertes por hechos violentos o traumáticos, que servirá para establecer la conexión directa entre el accidente de tránsito y el deceso. Una vez cumplido este paso y tras el sepelio de la joven, los padres se constituirán formalmente como querellantes, una facultad que les permite aportar pruebas y seguir de cerca la investigación del Ministerio Público. El letrado subrayó, en diálogo con Radio Sarmiento, que el objetivo primordial es alcanzar la verdad sobre qué sucedió dentro de ese automóvil Peugeot 208, especialmente por las versiones cruzadas que surgieron desde el primer día.

Uno de los puntos claves que la querella pretende desentrañar es la identidad real de quien conducía al momento del vuelco. Jofré señaló las inconsistencias en los relatos de los sobrevivientes y remarcó que "no entendemos esta especie de contradicción por pretender uno u otro escenario. El hecho del accidente existió y venía manejando A. Después dijo, 'No, venía manejando B' y después B dijo, 'no venía manejando'. Lamentablemente no entiendo en el estado de conmoción qué hicieron, pero probablemente complicaron la situación para la fiscalía". Esta incertidumbre se ve agravada por la falta de pruebas técnicas inmediatas en el lugar del hecho, un paraje desértico y sin señal telefónica a las 5 de la mañana.

La estrategia de la familia se centrará en aportar testimonios de allegados que hayan estado en contacto con los ocupantes después del accidente, buscando reconstruir la confesión inicial que habría existido en el expediente. Al respecto, el abogado detalló la confusión sobre el primer responsable, al decir que "tengo entendido que en el expediente el primer relato que puede existir, siempre hablando en potencial, es que este muchacho de Córdoba dijo que tuvo el accidente en ocasión que estaba aconteciendo. Luego se asume esta otra responsabilidad (por parte de la propietaria) porque es asumir una responsabilidad sin entenderla. Esto es un accidente, nadie sale a manejar con intenciones, pero queda la duda en el expediente". Para la querella, es fundamental determinar si la versión de que la propietaria se quedó dormida es real o si responde a una estrategia para deslindar al conductor original.

Además de la búsqueda de responsabilidad penal, la familia tramitará ante las compañías de seguro lo que se conoce como obligación legal autónoma. Este mecanismo legal impone a las aseguradoras la cobertura de gastos médicos, sanatoriales y de fallecimiento de manera independiente a la determinación de la culpa, lo que representa un auxilio económico inmediato para los deudos. Para avanzar en este sentido, Jofré espera tomar contacto con el cuerpo del expediente esta misma semana para verificar la existencia de exámenes toxicológicos o de alcohol en sangre, aunque adelantó que, según su información preliminar, dichos estudios podrían no haber sido realizados debido a la demora y la confusión en la asistencia inicial en El Encón.

El panorama judicial para el responsable, una vez identificado fehacientemente, se encuadra en una pena que, si bien incluye la inhabilitación para conducir por hasta cinco años, podría no ser de cumplimiento efectivo. Según Jofré, al no haber pruebas de circunstancias agravantes claras como el estado de intoxicación -dado que "el derecho es prueba"- la escala penal podría no alcanzar el máximo previsto. No obstante, la familia insiste en que el proceso debe continuar para que el alma de Evelyn descanse con la verdad de lo que sucedió en aquella fatídica madrugada.

