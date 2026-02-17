Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Evelyn Esquivel falleció en la tarde de este martes 17 de febrero, luego de permanecer más de un mes internada por las graves heridas que sufrió en un siniestro vial ocurrido en El Encón. Tenía 30 años.

La joven estaba hospitalizada desde el 12 de enero, cuando el vehículo en el que regresaba de un viaje a Córdoba junto a dos amigos volcó en esa localidad sanjuanina. Desde entonces, su estado era delicado y su familia y entorno más cercano mantenían una cadena constante de oraciones y mensajes de apoyo.

Su muerte generó una profunda conmoción en redes sociales, donde amigos y conocidos compartieron recuerdos y despedidas que reflejan el cariño que despertaba. “Te amo. Nos reencontraremos, esperame por ahí”, escribió uno de sus amigos. “Gracias por haber sido mi amiga y enseñarme que no hace falta tener la misma sangre para ser familia”, publicó otra allegada. “Pocas personas con tanta luz como la Eve”, expresó otro mensaje.

Evelyn era diseñadora de indumentaria y emprendedora. Desde hacía casi una década llevaba adelante su marca de trajes de baño, Byron Bay Swim.

Amante de los viajes y de la música electrónica, compartía con su grupo de amigos escapadas frecuentes a festivales dentro y fuera del país. Ese espíritu libre y sociable es el que más se repite en quienes hoy la despiden: una joven luminosa, cercana y profundamente querida.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 del 12 de enero, cuando el grupo regresaba desde Córdoba hacia San Juan a bordo de un Peugeot 208. Según fuentes judiciales, Evelyn viajaba en el asiento trasero y no llevaba colocado el cinturón de seguridad, un factor que habría influido en la gravedad de las heridas en comparación con los otros dos ocupantes, que sufrieron lesiones leves.

La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que el vehículo perdió el control en una zona desértica y de escasa circulación. En un primer momento hubo dudas sobre quién conducía, pero Mariana Daniela Páez Atencio se presentó como propietaria y conductora del rodado y declaró que perdió el control durante el trayecto de regreso.