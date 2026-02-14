Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Trágico siniestro vial ocurrió a primera hora de este sábado, 14 de febrero, en Ullum. Una mujer policía circulaba en su moto y por razones desconocidas -que son motivo de investigación- perdió el control de su moto, cayó contra el asfalto y perdió la vida.

Según informaron fuentes del caso, la víctima era agente y se llamaba Evelin Vera, de 28 años. La joven se estaba yendo a trabajar, acorde informaron fuentes allegas. La misma se disponía a tomar servicio en Comisaría 30ma de Rivadavia.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 10.34.17 (1)

El siniestro ocurrió por Ruta 60 o más conocida como Ruta del Sol. Ella iba a bordo de una moto Rowser 125cc y se dirigía hacia el Este por esta vía. En un momento perdió el equilibrio, la moto golpeó con la división de concreto y cayó contra el pavimento.

Desde la fuerza expresaron que no hubo intervención de terceros. Personas que estaban en la zona vieron el siniestro y llamaron al 911. Le dieron los primeros auxilios a la agente, y cuando personal de emergencias llegó al lugar constató que ya había fallecido.

En el lugar trabajó personal de comisaría jurisdiccional, con Policía Científica y de la brigada de Delitos Especiales. El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales N°6 llevan a cabo la investigación correspondiente.