martes 10 de febrero 2026

Tensión

Se agrava la situación con la policía en Rosario: corte de calles y sirenazo

Las protestas policiales en Santa Fe se agravan hora a hora.

Por Agencia NA
image

Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario mantenían este martes las protestas en la Casa de Gobierno provincial, en la capital, y en la ciudad de Rosario por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

Los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local, donde dos patrulleros fueron apostados sobre las calles San Jerónimo y 3 de Febrero.

El abogado de los policías autoconvocados se presentó en una reunión en la Casa de Gobierno, aunque la cita no estaba pactada, y fue atendido por una funcionaria de segunda línea.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, estaba reunido en ese momento con el gobernador Maximiliano Pullaro.

El representante de los autoconvocados volverá a ser recibido en las próximas horas por el Gobierno provincial. Los efectivos también protestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

El germen del conflicto

La protesta comenzó durante la noche del lunes, cuando los miembros de la fuerza de seguridad se concentraron en las calles circundantes a la sede del Poder Ejecutivo local.

Los efectivos, entre personal retirado y activo, pertenecen a la Brigada Motorizada y Orden Público, y expresaron sus principales reclamos a las autoridades para un incremento en los sueldos y mejoras en las condiciones laborales.

A su vez, los policías también se manifestaron durante la mañana de este martes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde hubo quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos.

Por su parte, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte total del tránsito en los dos sentidos de la calle Gutiérrez y aconsejó a los habitantes evitar la zona.

La fuerza llevó a cabo un procedimiento en Aborígenes al 6300, lugar en el que se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad “con retiro de arma y de chaleco antibala”.

Desde la sede local de Gobierno, junto a los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), señaló que en su gestión trabajan “para dar respuesta a las necesidades y los problemas del personal”.

