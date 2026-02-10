Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

A los 16 años comenzó a estudiar medicina en Mendoza. A esa edad, Laura Cámpora, ya había terminado el nivel secundario en la Escuela Normal Sarmiento. Esa fue la primera puerta que abrió para iniciar un camino a nivel profesional que la llevó por diferentes lugares del mundo como investigadora en medicina genética. Primero Chile, luego Bélgica donde ocupó un alto cargo en el Laboratorio Glaxo, y actualmente es directora de Seguridad Clínica y Farmacovigilancia en Debiopharm, Suiza. Todo lo hizo junto a Javier, su esposo quien también es médico, y sus tres hijos.

Después de terminar Medicina partió a Buenos Aires para realizar su especialización en Genética Médica que duró cuatro años más. Se desempeñó un año como jefa de residentes y realizó una beca en el Hospital Garrahan, enfocándose en la genética pediátrica. “Debido a la crisis del 2001 en Argentina, regresé a Mendoza en 2002, allí hice una maestría y trabajé en el Hospital Notti, donde creamos la sección de genética que no existía anteriormente”, cuenta Laura desde Bélgica.

LAURA8 Laura recién llegada a Bélgica con sus pequeños hijos

Ante las limitadas perspectivas económicas en el país, en 2005 se mudó a Santiago de Chile donde validó su título en un año, trabajó como docente en la Universidad del Desarrollo y en el Hospital Padre Hurtado. Eso fue hasta el 2009, cuando su esposo recibió una propuesta para incorporarse a la central de vacunas de GlaxoSmithKline (GSK) en Bélgica.

“Decidimos mudarnos aunque era complicado porque ya teníamos tres hijos muy chiquitos. El mayor tenía siete, el del medio dos y la más pequeña sólo nueve meses. Si bien yo también había tenido entrevistas en Glaxo no podía empezar a trabajar hasta que no me instalara con los niños, así es que llegamos a principios del 2009 y en septiembre de ese año recién empecé en investigación. Allí estuve durante casi 13 años en el departamento de Seguridad y Farmacovigilancia participando en el desarrollo de vacunas contra el herpes zóster y el virus sincicial respiratorio, por ejemplo”, dice la profesional.

Fue recién en 2023 cuando aceptó una oferta laboral en una compañía farmacéutica en Suiza donde es jefa del departamento de Seguridad y Farmacovigilancia, y lidera un equipo de 10 personas que se encarga de revisar eventos adversos y evaluar la relación riesgo-beneficio en estudios clínicos de medicamentos oncológicos, antibióticos y enfermedades raras.

Hoy en día, Laura reside en Tervuren, cerca de Bruselas, y aprovecha la flexibilidad del trabajo remoto para desempeñar su cargo en Lausana, Suiza, donde viaja una semana al mes.

LAURA6 Recorriendo Argentina junto a su familia

Los chicos

Julio, su hijo mayor, tenía 7 años cuando llegó a Europa con sus padres, y probablemente sea al que más le costó adaptarse. La escuela, sus amigos, el idioma, aunque en Chile había tomado clases de francés (lengua que se habla en Tervuren), todo era distinto.

“Llegó súper enojado acá. Ingresó al colegio y a los pocos días le preguntamos cómo se sentía, qué tal el cole, y nos respondió que bien, pero no le gustaban los recreos porque no hablaba con nadie. Casi me muero. Como acá el ciclo empieza en septiembre, nos sugirieron que hiciera la mitad de segundo grado como para que no le costara la parte académica y se dedicara principalmente al idioma. Así que muy rápido él hablaba perfecto francés", recuerda Laura. Claramente, y como los chicos son tan dúctiles, se adaptó a la perfección y ahora con 24 años es estudiante avanzado de informática.

Emilia de apenas 9 meses (ahora cursa el último año de la secundaria) y Fernando por entonces de dos años (en la actualidad está en primer año de Medicina), crecieron con los dos idiomas que hablan a la perfección ya que su vida, prácticamente, se inició allá.

LAURA5 Laura junto a su esposo Javier, también profesional de la medicina.

Parte del camino

La mayor parte de su trayecto profesional transcurrió en el laboratorio Glaxo en Bélgica. Esta compañía cuenta con miles de empleados en todo el mundo, sólo allí hay más de 6 mil. Además tiene sedes en Reino Unido y Estados Unidos. Para llegar a ese nivel debió transitar un camino nada sencillo.

Laura derivó a la Genética porque tanto ella como su esposo eran pediatras y pensaron lo difícil que sería llevar la profesión con guardias médicas y llamados de padres las 24 horas. Entonces ella decidió dedicarse a la genética pediátrica. “Así fue que pude volcarme a la investigación de vacunas, quizás las más conocidas sean la del herpes zóster o culebrilla y una de sincicial respiratorio que es un virus que afecta fundamentalmente a niños, pero también a adultos mayores. Trabajé en otras conocidas en toda la línea de niños como la de difteria, tétanos y otras ya establecidas, porque cuando son empresas grandes uno trabaja en proyectos de desarrollo y en otros ya establecidos para que esos productos sigan siendo buenos y que no aparezca nada raro”, agrega.

Toda una vida dedicada a la ciencia y a la familia, sobre todo, para que el vínculo con Argentina no se pierda jamás. Incluso Emilia y Fernando, nacidos en Chile, se sienten argentinos.

“Hemos viajado juntos pero ahora están grandes y nos vamos rotando, pero el que se queda mira con ganas de ir. El nexo sigue siendo súper fuerte”, afirma.

El idioma tampoco fue una barrera porque siempre estudió inglés y en Bélgica aprendió rápidamente el francés, igual que toda su familia. “Mi vida transcurre en tres idiomas: trabajo en inglés, en casa hablamos castellano y en la vida cotidiana y colegios de los niños en francés”, destaca Laura.

La nostalgia también forma parte de su vida. Recuerda a la familia, a los amigos de su infancia en la calle Mitre con quienes creció y se reúne cada vez que viene. Por suerte la tecnología les permite ahora estar más cerca porque cuando dejó San Juan, esa comunicación era impensada.

No descarta volver, lo deja librado a la evolución profesional y familiar. “Nunca digas nunca”, asegura. Mientras tanto está en sus manos y las de su equipo seguir investigando para salvar vidas y que cada medicamento sólo traiga beneficios para la salud.

LAURA2

LAURA7