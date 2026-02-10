martes 10 de febrero 2026

Difícil medida

El Departamento de Música suspende el ingreso 2026 por falta de aulas

La institución confirmó que no habrá nuevos alumnos en el Nivel Preuniversitario durante el ciclo lectivo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El edificio histórico donde funciona la Escuela de Música de la UNSJ, sobre calle Félix Aguilar, en un predio que está a punto de serle transferido como propio desde la Provincia.&nbsp;

El edificio histórico donde funciona la Escuela de Música de la UNSJ, sobre calle Félix Aguilar, en un predio que está a punto de serle transferido como propio desde la Provincia. 

El Departamento de Música ha confirmado oficialmente la suspensión del proceso de ingreso para nuevos alumnos del Nivel Preuniversitario durante el ciclo lectivo 2026. Esta medida, que afecta tanto a preinscriptos como a los aspirantes de la comunidad en general, responde a la imposibilidad de garantizar las condiciones edilicias y académicas mínimas para el funcionamiento del área. Según informaron las autoridades, el edificio se encuentra atravesando un profundo proceso de refacción y remodelación que ha inhabilitado gran parte de sus instalaciones. Esto se suma a las tareas que se están realizando en el Auditorio Juan Victoria que han afectado a las aulas del lugar.

La institución Informó que la crisis de infraestructura se traduce en cifras críticas para la institución: mientras que el normal dictado de clases requiere habitualmente de 50 aulas, para el presente año solo se dispone de 24 espacios operativos.

A esta reducción del 50% de la capacidad física se suma el hacinamiento generado por el resguardo del patrimonio institucional; ante el avance de las obras, los instrumentos musicales, materiales didácticos y elementos de trabajo debieron ser trasladados a las pocas aulas habilitadas para protegerlos de posibles daños. Señalaron que esta reubicación ha limitado severamente el espacio de maniobra pedagógica, comprometiendo los estándares de enseñanza necesarios para la formación musical.

Frente a este escenario, la dirección ha decidido priorizar la continuidad académica de los estudiantes que ya integran la matrícula actual. La decisión de no abrir el ingreso busca evitar el colapso del sistema y asegurar que los alumnos regulares puedan desarrollar sus estudios en un entorno adecuado, pese a las limitaciones vigentes.

Desde el Departamento de Música informaron que cualquier novedad sobre futuros procesos de admisión será comunicada oportunamente una vez que las obras finalicen y se recupere la plena disponibilidad de las instalaciones.

